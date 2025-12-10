باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه آمریکایی گزارش داد دولت این کشور در نظر دارد سوابق فعالیت‌های گردشگران اهل کشورهای دارای معافیت روادید همچون انگلیس، فرانسه، آلمان و کره‌جنوبی در شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.

طبق طرح پیشنهادی که از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا ارائه شده، واشنگتن به صورت اجباری سوابق فعالیت‌ مسافران و گردشگران کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه،‌ آلمان و کره‌جنوبی در شبکه‌های اجتماعی در پنج سال گذشته را مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.

این تغییر بر مسافران واجد شرایط برنامه معافیت روادید برای سفر به آمریکا تأثیر می‌گذارد؛ برنامه‌ای که به اتباع ۴۲ کشور اجازه می‌دهد تا سقف ۹۰ روز بدون روادید مشروط بر اینکه ابتدا مجوز سفر الکترونیکی دریافت کنند به آمریکا سفر کنند.

اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرد قصد دارد از اتباع این کشورها که متقاضی سفر به ایالات متحده باشند فهرستی طولانی از اطلاعات شخصی شامل اطلاعات شبکه‌های اجتماعی، آدرس‌های ایمیلشان در یک دهه گذشته و نام، تاریخ تولد، محل سکونت و محل تولد والدین، همسر، خواهر و برادر و فرزندان را درخواست کند.

این در حالی است که طبق نظام تغییر نیافته فعلی، متقاضیان سفر اهل کشورهای معاف از روادید، باید در برنامه سیستم الکترونیکی مجوز سفر ثبت‌نام کنند. آنها ۴۰ دلار پرداخت می‌کنند و یک آدرس ایمیل، آدرس منزل، شماره تلفن و اطلاعات تماس اضطراری را ارائه می‌دهند و مجوزشان به مدت دو سال معتبر است.

این تصمیم اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در حالی اتخاذ شده که دولت آمریکا پیش از این بررسی سوابق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را برای متقاضیان برخی از روادیدها از جمله متقاضیان روادید H-۱B که به کارگران ماهر خارجی اعطا می‌شود، و همچنین متقاضیان روادید دانشجویی و بورسیه اعمال کرده بود. همچنین گزارش شده دولت واشنگتن از اول اکتبر ۲۰۲۵ هزینه جدید ۲۵۰ دلاری تحت عنوان هزینه «صداقت روادید» را برای بسیاری از مسافران به این کشور مطرح کرده اگرچه مسافران اهل کشورهای معاف از روادید از این هزینه هم معاف هستند.

شرکت‌های صنعت گردشگری در آمریکا در برابر طرح دریافت هزینه صداقت ویزا مقاومت کرده‌اند. در ماه نوامبر، ائتلافی متشکل از بیش از ۲۰ شرکت گردشگری و مسافرتی، نامه‌ای در مخالفت با این طرح امضا و نگرانی خود را از آن ابراز کردند از جمله اینکه این هزینه می‌تواند به انصراف میلیون‌ها خارجی متقاضی سفر به ایالات متحده، از جمله کسانی که برای رویدادهایی مانند جام جهانی سال آینده می‌خواهند سفر کنند، منجر شود.

یک مقام دست‌اندر کار در صنعت گردشگری آمریکا که نامش را فاش نساخت گفت اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا ذینفعان این صنعت را در جریان این طرح که از نظر او منجر به تشدید قابل توجه بررسی صلاحیت مسافران برای سفر به آمریکا می‌شود، قرار نداد.

منبع: ایسنا