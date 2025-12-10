دانشمندان ساختار‌های غول‌پیکری در اعماق زمین کشف کردند که تا ۶۲۰ مایل ارتفاع دارند؛ کشفی که نشان می‌دهد کوه اورست در برابر آنها، تنها یک تپه کوچک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان با استفاده از مدل‌سازی لرزه‌ای، دو ساختار عظیم زیرزمینی را کشف کردند که از مرز هسته زمین شروع می‌شوند و تا ۱۰۰ برابر بلندتر از کوه اورست هستند.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای علمی ۲ ساختار عظیم زیرزمینی شناسایی و کشف شده اند که طول آن ها از مرز هسته-گوشته زمین آغاز شده و در زیر آفریقا و اقیانوس آرام مرکزی قرار دارند. این ساختارها تا ۶۲۰ مایل ارتفاع دارند، تقریباً ۱۰۰ برابر بلندتر از کوه اورست هستند.

بر اساس این نتایج علمی که در مجله علمی Nature منتشر شده است، اگرچه این ساختارها از جنس سنگ نیستند، اما از نظر مقیاس، بزرگ‌ترین ساختار شناسایی‌شده در داخل زمین به شمار می‌روند.

این کشف حاصل مطالعه‌ای به سرپرستی پروفسور «اروِن دویس»، زمین‌شناس دانشگاه اوترخت، است. تیم دویس با استفاده از تکنیکی که ارتعاشات کل زمین پس از زمین‌لرزه‌های شدید را اندازه‌گیری می‌کند، مناطقی با سرعت پایین امواج برشی و افت انرژی کم را در گوشته شناسایی کرد.

به گفته محققان، این ساختارها کوه‌های معمولی نیستند، بلکه ساختارهای ترموشیمیایی هستند که جریان گوشته را تحت تاثیر قرار می‌دهند و احتمالاً باقی‌مانده صفحات تکتونیکی غرق‌شده میلیاردها سال پیش هستند.

این کشف، ابزار قدرتمندی برای درک تکامل سیاره زمین در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که حتی بلندترین کوه‌های سطح زمین تنها بخش کوچکی از عظمت ساختار داخلی سیاره هستند.

منبع: اطلاعات آنلاین

