در ماههای پایانی سال ۲۰۲۴، لبنان دوباره درگیر موجی از حملات گسترده رژیم صهیونیستی شد؛ حملاتی که اینبار فقط به زیرساختهای نظامی و ارتباطی محدود نماند و مجموعهای از مؤسسات خدماتی، اقتصادی و اجتماعی را نیز هدف قرار داد. یکی از این مؤسسات، «القرض الحسن» بود؛ نهادی که در سالهای اخیر بهعنوان یک شبکه مالی مردمی و مبتنی بر اعتماد اجتماعی، نقش مهمی در حمایت اقتصادی از هزاران خانواده لبنانی داشته است.القرض الحسن یک مؤسسه قرضالحسنه است که وامهای بدون بهره و خدمات حمایتی مالی در لبنان ارائه میکند و سرمایهاش بر پایه سپردههای مردمی است.
این موسسه پس از تجاوز ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی به لبنان، در واکنش به بحران اجتماعی و اقتصادی آن دوره تأسیس شد. این مؤسسه از ابتدا با هدف ارائه وام بدون بهره و کمک مالی – اقتصادی به خانوادهها و طبقات نیازمند بنا شد، با این وعده که به جای کمک کوتاهمدت، فرصت بازپرداخت منطقی بدهد و به مردم در شرایط سخت کمک کند. الجزيرة نت پشتیبان اصلی آن با توجه به ماهیت و ساختارش حزب الله معرفی میشود؛ یعنی این که القرض الحسن به عنوان بازوی مالی ـ اجتماعی حزب الله عمل کرده و به شیعیان لبنان (و به طور عام نیازمندان) خدمات مالی ارایه میدهد.وقتی اسرائیل دست به حمله زد، خیلیها فکر میکردند که القرض الحسن، این بانک مردمی لبنان، برای همیشه نابود شده است. اما واقعیت چیزی متفاوت بود.
پیشبینی خطر و آمادهسازی قبل از حملات
اسرائیل در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز حملات مستقیم به شعب این مؤسسه را اعلام کرد و در ۲۶ نوامبر موج دوم حملات را ادامه داد. به این ترتیب، بیش از ۹۰ درصد زیرساخت عملیاتی مؤسسه هدف قرار گرفت؛ حملهای که واضح بود هدفش تنها تخریب ساختمانها نیست، بلکه تلاش برای فلجکردن یک نهاد اجتماعی فعال در میان مردم است.با وجود این حجم از آسیب، فعالیت «القرض الحسن» حتی یک روز هم متوقف نشد؛ مسئلهای که پرسشهای زیادی را درباره نحوه آمادگی مؤسسه، مدیریت بحران، ادامه خدماترسانی و نقش آن در بازسازی پس از حمله ایجاد کرده است.
برای بررسی این موضوع وبگاه خبر العهد لبنان با علی هزیمه، مدیر دایره رسانهای مؤسسه گفتوگو کرده است؛ صحبتهایی که تصویر روشنتری از پشتصحنه مقاومت یک مؤسسه اقتصادی مردمی در برابر حملات مستقیم اسرائیل ارائه میدهد.هزیمه با بیان اینکه مؤسسه القرض الحسن مدتها پیش از تجاوز اسرائیل به لبنان، احتمال هدف قرار گرفتن را پیشبینی کرده بود، گفت: ما میدانستیم به دلیل نقش مؤسسه در اقتصاد اجتماعی لبنان، احتمالاً در فهرست اهداف دشمن قرار خواهیم گرفت. برای همین، مدلهای مدیریت بحران، انتقال امن دادهها و برنامههای تخلیه دیجیتال و فیزیکی را از قبل آماده کرده بودیم.»وی افزود: اما حتی با این سطح از آمادگی، حجم حملات فراتر از انتظار بود. حمله به بیش از ۹۰ درصد از ساختار عملیاتی نشان میداد که هدف، از کار انداختن مؤسسه و ضربهزدن به نقش اجتماعی آن بود؛ اما به لطف خدا این اتفاق نیفتاد.»
اقدامات پیشگیرانه قبل از آغاز جنگ
او میگوید مؤسسه پیش از آغاز جنگ نیز در حالت «آمادهباش دائمی» بود. سناریوهای مختلف بررسی و بهروز شده بود. ما همیشه خودمان را برای بدترین شرایط آماده میکردیم.هزیمه درباره اینکه چگونه مؤسسه در اوج حملات هم تعطیل نشد، گفت: یکی از مهمترین بخشهای ماجرا این است که با وجود تخریب بخش بزرگی از شعب، خدمات القرض الحسن به مردم قطع نشد.هزیمه درباره سازوکار این موضوع میگوید: «ما به یک سیستم مدیریت بحران متکی هستیم که پایه آن انعطافپذیری عملیاتی است. بلافاصله بعد از حملات، عملیات را به سرورها و مراکز جایگزین منتقل کردیم. تیمهای پشتیبانی که از قبل آموزش دیده بودند فوراً فعال شدند و کار بدون توقف ادامه پیدا کرد.»او تأکید میکند که پایگاه داده مؤسسه در چندین لایه امنیتی محافظت میشود تا هیچ خطری متوجه اطلاعات مردم نباشد.
پرداخت خسارت پس از پایان حملات
این مسئول موسسه القرض الحسن افزود: بعد از پایان مرحله اصلی جنگ، مؤسسه در روند بازسازی و جبران خسارات مردم نقش مهمی داشت. القرض الحسن، خسارت تحت عنوان «اشرف الناس» را به آسیبدیدگان پرداخت کرد. این کار با همکاری مؤسسه جهاد البناء انجام شد که مسئول بررسی خسارتها و تعیین ارزش آنها بود.
جنگ رسانهای همزمان با جنگ میدانی
همزمان با حملات نظامی، مؤسسه القرض الحسن از سوی برخی رسانهها هم مورد حمله قرار گرفت؛ حملاتی که پیش از جنگ شروع شده بود و پس از آن نیز ادامه یافت.هزیمه معتقد است: «این حملات بخشی از یک جریان سیاسی بزرگتر است که میخواهد اعتماد به نهادهای اقتصادی مستقل را کاهش دهد. القرض الحسن چون یک الگوی موفق از همبستگی اجتماعی است، هدف این فشارها قرار گرفته است.»
چالشهای پس از جنگ؛ بازگشت سریع به خدمترسانی
به گفته هزیمه، اگرچه مؤسسه القرض الحسن از قبل آماده بود، اما بازگشایی شعب تخریبشده یکی از سختترین مراحل بود.او افزود: بعد از جنگ، مهمترین چالش ما این بود که هرچه زودتر شعب را باز کنیم. به لطف تلاش کارکنان، تنها پنج روز پس از توقف درگیریها، ۱۶ شعبه دوباره فعال شد.هزیمه در پایان میگوید: «از هر جنگی درسهایی بهدست میآید. ما توانستیم حتی در اوج حملات، عملیات مؤسسه را متوقف نکنیم و حقوق مردم را کامل ادا کنیم. اکنون هم در حال توسعه خدمات و تقویت ساختارهای داخلی هستیم تا همیشه در سطح اعتماد مردم باقی بمانیم.»
