باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با نابودی ۹۰ درصد مؤسسه القرض الحسن کارش تمام شده، اما این بانکی که به مردم و خانواده‌ها کمک مالی می‌کند، با قدرت مقاومت دوباره ایستاد.

در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴، لبنان دوباره درگیر موجی از حملات گسترده رژیم صهیونیستی شد؛ حملاتی که این‌بار فقط به زیرساخت‌های نظامی و ارتباطی محدود نماند و مجموعه‌ای از مؤسسات خدماتی، اقتصادی و اجتماعی را نیز هدف قرار داد. یکی از این مؤسسات، «القرض الحسن» بود؛ نهادی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک شبکه مالی مردمی و مبتنی بر اعتماد اجتماعی، نقش مهمی در حمایت اقتصادی از هزاران خانواده لبنانی داشته است. القرض الحسن یک مؤسسه قرض‌الحسنه است که وام‌های بدون بهره و خدمات حمایتی مالی در لبنان ارائه می‌کند و سرمایه‌اش بر پایه سپرده‌های مردمی است.