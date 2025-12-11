رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش گفت: تاکنون نشانه‌ای از بحران مهاجرت معلمان در کشور مشاهده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌های پژوهشگاه نشان می‌دهد که برخلاف برخی نگرانی‌ها، خروج گسترده معلمان باتجربه از نظام آموزشی کشور به یک معضل جدی تبدیل نشده است.

به گفته او، در حالی که حوزه آموزش عالی سال‌هاست با پدیده مهاجرت نخبگان و استادان روبه‌روست، آموزش‌وپرورش شرایط متفاوتی دارد و تاکنون نشانه‌ای از موج فراگیر مهاجرت معلمان مشاهده نشده است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش با تأکید بر تداوم رصد این مسئله افزود: با وجود نبود نشانه‌های بحران، پژوهشگاه برای پایش مستمر وضعیت، طرح‌هایی را در دست بررسی دارد و موضوع مهاجرت معلمان همچنان در فهرست اولویت‌های پژوهشی باقی مانده است.

محبی با اشاره به برنامه‌های در حال اجرا برای تقویت جایگاه حرفه‌ای معلمان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، طرح ارتقای شأن و منزلت اجتماعی معلمان است که هم جایگاه سازمانی و هم موقعیت اجتماعی فرهنگیان را در بر می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در این طرح، مجموعه‌ای از مداخلات برای تکریم معلمان در مدرسه و جامعه پیش‌بینی شده است. همچنین در الگوی «مدرسه تراز» که در سیاست‌های تحولی آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود، معلم محور اصلی کیفیت آموزشی محسوب می‌شود و تقویت وضعیت حرفه‌ای و منزلت اجتماعی فرهنگیان از شاخص‌های کلیدی آن به شمار می‌رود.

آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
