باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک حمله هوایی ارتش میانمار به یک بیمارستان بیش از ۳۰ نفر را کشته است. این را یک کارگر امدادی حاضر در محل روز پنجشنبه اعلام کرد، در حالی که حکومت نظامی پیش از انتخابات که از این ماه آغاز میشود، یک تهاجم فرسایشی را در پیش گرفته است.
ناظران درگیری میگویند که حکومت نظامی از زمان آغاز جنگ داخلی میانمار، حملات هوایی را نسبت به سال گذشته افزایش داده است. این افزایش پس از آن رخ داد که ارتش در یک کودتای سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت و یک تجربه دهساله با دموکراسی را پایان داد.
ارتش، انتخابات از ۲۸ دسامبر را برنامهریزی کرده است — و این رأیگیری را به عنوان راه خروج از جنگ معرفی میکند —، اما شورشیان متعهد شدهاند که در قلمرو تحت کنترل خود مانع آن شوند، قلمرویی که حکومت نظامی برای بازپسگیری آن میجنگد.
«وای هون آنگ»، کارگر امدادی حاضر در محل، گفت که یک جنگنده نظامی عصر روز چهارشنبه بیمارستان عمومی «مرائوک-او» در ایالت راخین در غرب، که با بنگلادش مرز دارد، را بمباران کرد.
او گفت: «وضعیت بسیار وحشتناک است. تا این لحظه، ما میتوانیم تأیید کنیم که ۳۱ کشته وجود دارد و فکر میکنیم کشتههای بیشتری خواهند بود. همچنین ۶۸ زخمی وجود دارد که بیشتر و بیشتر خواهند شد.»
دستکم ۲۰ جسد پوشیده شده در طول شب در خارج از بیمارستان قابل مشاهده بود.
طبق اعلام رویترز امکان تماس با سخنگوی حکومت نظامی ممکن نیست.
منبع: رویترز