باشگاه خبرنگاران جوان- تهران در پاییز تنها شهر پارکها و کوچهباغهای رنگارنگ نیست؛ بلکه موزهها و کاخهای تاریخیاش نیز در این فصل جلوهای تازه پیدا میکنند. هوای خنک و نور ملایم پاییزی، بازدید از موزهها را دلپذیرتر میکند و فرصتی فراهم میآورد تا در کنار آرامش فصل، به کشف تاریخ، هنر و فرهنگ ایران بپردازیم. از کاخهای سلطنتی قاجار و پهلوی تا باغموزههای هنری و علمی، تهران مجموعهای متنوع از موزهها دارد که هرکدام داستانی از گذشته و حال این سرزمین را روایت میکنند:
در شمال تهران و روی کوهپایه توچال، مجموعه سعدآباد در باغی وسیع قرار دارد و یکی از برجستهترین مکانهای تاریخ معاصر ایران است که آخرین پادشاهان ایران در دورههای قاجار و پهلوی در آن زندگی میکردند.
این مجموعه شامل کاخهای متعددی میشود که از آن جمله میتوان به کاخ شهوند (کاخ موزه)، کاخ سفید (کاخ موزه)، کاخ اختصاصی سعدآباد، کاخ اسود (موزه هنرهای زیبا)، کاخ شمس (موزه پوشاک سلطنتی)، کاخ اشرف (موزه ظروف سلطنتی) و... اشاره کرد.
کاخهای سعد آباد در میان باغی پر درخت قرار دارند که قدمزدن در میان طبیعت زیبای آن، بهویژه در فصل پاییز، خالی از لطف نیست.
نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید جعفری، ضلع جنوبی میدان دربند، مجموعه سعد آباد.
باغ نگارستان تهران، یکی از زیباترین جاذبههای تاریخی و دیدنی تهران محسوب میشود که گنجینهای از هنر، فرهنگ و طبیعت را در دل خود جای داده است. این باغ که در دوره قاجار احداث شد، شاهد رویدادهای تاریخی بسیاری بوده است که از آن جمله میتوان به جشن ولیعهدی محمد میرزا و قتل میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی اشاره کرد.
همچنین باغ نگارستان، نمونهای عالی از معماری اصیل ایرانی به شمار میرود که با استفاده هنرمندانه از تزییناتی همچون آینهکاری، جلوهای باشکوه و منحصربهفرد پیدا کرده است.
تالارهای آینهکاری، آثار کمالالملک و موزه منیر فرمانفرماییان، جلوهای هنری و تاریخی دارند. در پاییز، باغ نگارستان با برگهای رنگارنگ و فضای آرام، مقصدی دلانگیز برای علاقهمندان هنر و تاریخ است.
نشانی: میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع.
باغ فردوس که با نام باغ موزه فردوس، باغ معیری و موزه سینما نیز شناخته میشود؛ یکی از باغها و جاهای دیدنی تهران است که در محله خوش آبوهوای باغ فردوس در شمال این شهر قرار دارد. در پاییز، برگهای زرد چنارها و فضای شاعرانه باغ، همراه با عطر قهوه از کافههای داخل مجموعه، تجربهای منحصربهفرد برای بازدیدکنندگان فراهم میکنند.
قدمت این باغ به دوره قاجار و پادشاهی محمد شاه میرسد و از آثار ملی کشور محسوب میشود؛ که در سال ۱۳۸۱ شمسی به موزه سینمای ایران تبدیل شد و استاد عزتالله انتظامی نیز اولین مدیرعامل موزه سینمای ایران بود.
سالنهای نمایش فیلم، گالریهای سینمایی و فروشگاههای فرهنگی، این مکان را به مقصدی محبوب برای علاقهمندان هنر هفتم بدل کردهاند. در باغ فردوس سه سالن سینما فردوس، سینما تمدن و سینماتوگراف قرار دارد که فیلمهای روز سینمای کشور در آنها اکران میشود.
نشانی: خیابان ولیعصر (شمال)، بعد از سه راه زعفرانیه، نرسیده به میدان تجریش.
باغ موزه هنر ایرانی، یکی از مقاصد گردشگری شهر تهران است که پس از بازسازیهای سال ۱۳۸۴ جای خود را بین گردشگران باز کرد.
این باغموزه که در گذشته به نام باغ سپهبد تهران شناخته میشد، یکی از اماکن دیدنی منطقه الهیه است که با گشتوگذار در آن میتوانید با ماکت برترین جاذبههای گردشگری ایران نظیر: هشت بهشت، چهل ستون، گنبد قابوس، شمسالعماره، سیوسه پل، کاروانسرای مهیار و... آشنا شوید و از غرفههای صنایع دستی و کتابفروشی این مجموعه بازدید کنید.
فضای چشمنواز این باغ در پاییز، محیط مناسبی برای دورهمیهای دوستانه و ثبت تصاویری زیبا و خاطرهانگیز دارد.
نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید دربندی (مقصود بیگ)، خیابان دکتر حسابی.
باغ موزه مینیاتور، اولین موزه مینیاتوری کشور و یکی از جاهای دیدنی تهران است که در فضایی به بزرگی سه هکتار توسط شهرداری تهران (سازمان پارکها و فضای سبز) ساخته و در سال ۱۳۹۲ افتتاح شد و ۱۳ جاذبه جهانی ایران را در مقیاس کوچک به نمایش میگذارد.
هدف از ساخت این باغ موزه، آشنایی مردم با آثار تاریخی ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی نظیر تخت جمشید، چغازنبیل، میدان نقش جهان اصفهان، پاسارگاد، تخت سلیمان، گنبد سلطانیه، ارگ بم، مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی، بازار تبریز و... بوده است.
ضمن اینکه فضای زیبای این باغ برای رهایی از شلوغی شهر و گرفتن عکسهای یادگاری، خصوصاً در فصل پاییز، مناسب است.
نشانی: خیابان جانبازان غربی، حد فاصل بزرگراه امام علی (ع) و خیابان کرمان، جنب بوستان تمدن.
منبع: خبرآنلاین