مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا به لغو کامل و بی قید و شرط تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه تحت «قانون سزار» رأی مثبت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا ماده‌ای را در لایحه بودجه وزارت دفاع سال ۲۰۲۶ تصویب کرد که لغو کامل و بدون قید و شرط تحریم‌های موسوم به «قانون سزار» علیه سوریه را دربردارد.

این تحریم‌ها که در دسامبر ۲۰۱۹ با هدف فشار بر دولت سوریه تصویب شده بود، طی سال‌های اخیر تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و معیشت مردم این کشور گذاشته بود.

تصویب این ماده پس از تلاش‌های دیپلماتیک دولت سوریه، فعالیت‌های جامعه سوری‌های مقیم آمریکا و حمایت برخی کشور‌های منطقه صورت گرفته است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز به نقل از مقامات شورای سوری-آمریکایی تأیید کرد که این لایحه با ۳۱۲ رأی موافق در برابر ۱۱۲ رأی مخالف به تصویب رسیده است.

اکنون این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارجاع شده و در صورت تأیید، برای امضای رییس‌جمهور آمریکا ارسال خواهد شد.

منبع: سانا

