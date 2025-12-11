مقامات عراقی صبح روز پنجشنبه به دلیل مه غلیظی که دید را کاهش داده بود، فرودگاه بین‌المللی بغداد را به طور موقت تعطیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت حمل‌ونقل عراق اعلام کرد که بغداد و دیگر فرودگاه‌ها - نجف در مرکز عراق و سلیمانیه در منطقه کردستان - حداقل تا ظهر تعطیل خواهند بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وزارت حمل‌ونقل در حدود ساعت ۱۲:۳۰ بامداد به وقت محلی (۲۱:۳۰ به وقت گرینویچ) اعلام کرد: «فرودگاه بین‌المللی بغداد به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش دید، به طور موقت برای تردد هوایی بسته شده است.»

مه غلیظی از ساعات اولیه صبح، پایتخت بغداد و چندین منطقه در عراق را درنوردیده و دید را به شدت کاهش داده است.

باران‌های شدید دو روز گذشته باعث سیل‌گیری در چندین منطقه از عراق، به ویژه در منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور شده است.

بر اساس گزارش مقامات محلی، سیل‌ها در شمال دست‌کم جان سه نفر از جمله یک کودک را گرفت. همچنین یک پل مهم که شهر کرکوک در شمال را به بغداد متصل می‌کند، فروریخت.

مقامات امیدوارند باران‌های شدید به کمبود آب در عراق خشک‌زده که ذخایر دریاچه‌های مصنوعی آن پس از یک فصل خشک به پایین‌ترین سطح در تاریخ اخیر این کشور رسیده است، کمک کند.

عراق که به شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارد، سال‌هاست که با خشکسالی و کاهش بارندگی درگیر است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تعطیلی فرودگاه ، فرودگاه بغداد
کلیه پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی بغداد لغو شد
