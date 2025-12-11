باشگاه خبرنگاران جوان -امیر دریادار حبیبالله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در آیین پایانی پنجمین جشنواره زوجهای جوان ارتش در مشهد با تأکید بر لزوم افزایش جمعیت جوان به عنوان یک شاخص کلیدی قدرت ملی افزود: یک کشور با جمعیت پیر نمیتواند ادعای پویایی، پایداری یا سرافرازی کند. قدرت ملی بالا نیازمند جمعیت جوان، پویا و انسانی است که به معنای واقعی «انسان» تربیت و به جامعه تحویل داده شوند.
وی با بیان اینکه آنچه باید از آن محافظت کنیم، ارزشهای بنیادین ماست، بیان کرد: اگر دشمن در تضعیف این ارزشها موفق شود، در جنگ نرم پیروز شده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش خطاب به زوجهای جوان گفت: شما مسئول هستید و جامعه به دست شما میچرخد. باید متحد باشید و ترفند فرهنگ غلط غرب را خنثی کنید. باید به فکر آینده کشور، دین و انقلاب باشید.
وی ادامه داد: اعتقاد من این است که ما تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفتهایم. این فرهنگ غربی است که به ما تحمیل کرده فرزند نداشته باشید.
این مقام نظامی با هشدار درباره پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری تاکید کرد: اگر فرزند نداشته باشیم، جامعه ما پایدار نمیماند. ما نیازمند آیندهسازانی هستیم که جامعه را اداره کنند.
امیر سیاری با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت تصریح کرد: نباید بگذاریم جمعیت جوان ما پیر شود. یک جامعه پویا نیازمند نیروی جوان است.
وی با بیان اینکه «بهترین شغل در دنیا، بزرگ کردن یک بچه و تحویل دادن یک انسان به جامعه است»، بر هوشیاری و حفظ ارزشها به عنوان سلاح مقابله با جنگ نرم تأکید کرد.
معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین با مرور تاریخ ایران و موقعیت ژئوپلیتیک آن، دلیل تهاجمات مکرر به کشور را اهمیت این موقعیت و عدم تمکین در برابر ظلم دانست و بیان کرد: مأموریت اصلی ارتش حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
دینداری مهمترین عامل استحکام بخشی به زندگی است
جانشین رییس عقیدتی سیاسی ارتش نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه پایههای زندگی باید بر اساس تعالیم دینی استوار شود، گفت: پایبندی به دین و عمل به فرامین الهی، زندگی را در برابر آسیبها مصون میدارد و مانعی در برابر خللآفرینی دشمنان داخلی و خارجی است.
حجت الاسلام احمد جلیلی افزود: همانگونه که استحکام یک ساختمان به استواری زیربنا وابسته است و در غیر اینصورت حتی با یک تندباد متلاشی میشود، اگر پایههای زندگی بر مبنای محکمی استوار نباشد، با اولین مشکلات زندگی دچار آسیب میشود.
وی با بیان اینکه دینداری و عمل به آموزههای دینی مهمترین عامل استحکام بخش زندگی است، افزود: زندگی بر پایه دین، به معنای «راهشناسی» و مصونیتبخشی به زندگی است.
به گفته وی، انسان با ایمان و متدین از آفات خطرناکی مانند خیالپردازی، فریب، حسادت، بخل و شرارت در امان میماند.
جانشین رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، الگو بودن والدین در عمل به فرایض دینی را دومین عامل مهم در استحکام بخشی به کانون خانواده و زندگی برشمرد و گفت: بزرگان دین همواره بر اهمیت نماز اول وقت و ارتباط با معاد تأکید کردهاند.
جلیلی افزود: هنگامی که کودکان، والدین خود را اهل نماز، دعا، زیارت و پایبند به دستورات دینی ببینند، این رفتار در نهاد آنان تأثیر میگذارد و مسیر زندگی آنان را استوار میسازد.
پنجمین جشنواره زوجهای جوان ارتش با حضور ۲۵۰ زوج به مدت چهار روز به میزبانی اداره عقیدتی سیاسی ستاد کل ارتش در مشهد برگزار شد.
آیین پایانی این جشنواره در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
