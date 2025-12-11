معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: احیای قلبی ریوی تنها یک مهارت فنی نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی و عاطفی عمیق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبادی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز پنج شنبه در نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای سلامت، این دانشگاه را پیشگام در بسیاری از عرصه‌ها توصیف کرد و از میزبانی آن برای این رویداد ملی تقدیر کرد.

او در بخشی از سخنان خود با تاکید بر ماهیت چند بعدی احیا اظهار کرد: احیا تنها یک مهارت فنی نیست؛ بلکه یک مسئولیت انسانی عمیق، یک تجربه حرفه‌ای و نیز تجربه‌ای عاطفی است که با وجود فشار‌های جسمی و روحی، همواره به احساس ارزشمندی و خشنودی به نجات جان انسان‌ها منجر می‌شود.

شیرینی نجات جان و تلخی شکست، دو روی یک سکه

معاون وزیر بهداشت به آثار روانی عمیق فرایند احیا بر کادر درمان اشاره کرد و افزود: براساس تحقیقات، احساس معنا و ارزشمندی، بخشی از سلامت معنوی در میان همکاران حوزه سلامت که تجربه احیای موفق بیمار را دارند، بسیار بالاست؛ این یک احساس جمعی و شیرین است؛ در کنار این شیرینی، تلخی شکست در احیا نیز وجود دارد که بر روح و روان تیم اثر می‌گذارد.

او با اشاره به این تاثیرات دوگانه، از برگزارکنندگان کنگره خواست تا ریکاوری روانی تیم‌های احیا را به عنوان یک موضوع جدی در برنامه‌های آینده مدنظر قرار دهند.

عبادی با تقدیر از اقدام ارزشمند، هدفمند و قابل تقدیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راه‌اندازی مرکز آموزش احیای قلبی ریوی، بر ضرورت عمومی‌سازی این آموزش‌ها پافشاری کرد.

ضرورت آگاهی عمومی از شیوه‌های احیای قلبی ریوی

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این آیین با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن، از تلاش برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان در نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی تقدیر کرد و ثبت‌نام بیش از یک‌هزار نفر را نشانه اهمیت گسترده و حساسیت موضوع احیای قلبی ریوی دانست.

او با بیان اینکه این کنگره ملی برای نخستین بار با محوریت احیای قلبی ریوی در شیراز برگزار می‌شود، گفت: این کنگره رویدادی علمی و چندرشته‌ای است که همه رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و گروه‌های مرتبط را گردهم آورده و فرصتی برای آشنایی با موضوعات ضروری اورژانس و طب اورژانس فراهم کرده است.

هاشمی، احیای قلبی ریوی را موضوعی حیاتی و یک ضرورت برای عموم جامعه دانست و افزود: خوشحالیم که دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی مرکز آموزش احیای قلبی ریوی و ارائه آموزش‌های تخصصی به کادر درمان و گروه‌های مختلف، زمینه توسعه این مهارت مهم را فراهم کرده و امروز نیز پیشگام برگزاری این کنگره ملی شده است.

او، این گردهمایی ملی را فرصتی برای تبادل نظر، بارش افکار و بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند اساتید کشور برشمرد و افزود که خروجی‌های علمی و عملی کنگره می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در ارتقای عملکرد تیم‌های احیا در سراسر کشور داشته باشد.

هاشمی با تاکید بر اینکه کمک‌های اولیه و اقدامات درمانی سریع، نیازمند شناخت عمومی و همچنین مهارت تخصصی است، گفت: برخی اقدامات در احیای قلبی ریوی بسیار تخصصی است و انجام آنها باید توسط افراد دارای آموزش و مهارت کافی صورت گیرد؛ علاوه بر این، آموزش‌ها باید به‌طور مستمر به‌روز و بازآموزی شود تا کیفیت احیا و میزان موفقیت آن افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پیشگامی شیراز در راه‌اندازی مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی گفت: هم‌افزایی گروه‌های بیهوشی، طب اورژانس، تروما و دیگر رشته‌های مرتبط، منجر به شکل‌گیری مرکزی توانمند شده که تاکنون به افراد زیادی در سطح استان و منطقه خدمات آموزشی ارائه کرده و امروز به یک مرجع معتبر در این حوزه تبدیل شده است.

نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی، ۱۹ آذرماه در مجموعه فرهنگی هنری شهر آفتاب شیراز آغاز شده و تا ۲۱ آذرماه ادامه خواهد داشت.

منبع: ایرنا