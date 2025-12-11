وزارت بهداشت غزه شمار فلسطینیانی که از ۱۸ مهرماه در پی نقض مکرر آتش‌بس به شهادت رسیده‌اند را ۳۸۳ نفر اعلام کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه گزارش داد که نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴ پیکر جدید و ۱۰ فلسطینی زخمی به بیمارستان‌ها در این باریکه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه در به‌روزرسانی که در تلگرام منتشر کرد، اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس (۱۸ مهرماه)، ۳۸۳ فلسطینی به شهادت رسیده، ۱۰۰۲ نفر زخمی و ۶۲۷ پیکر پیدا شده است.

پیش از این، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۶۰ روز گذشته از آغاز توافق آتش‌بس، رژیم اشغالگر صهیونیستی ۷۳۸ بار این توافق را نقض کرده و عملاً نوار غزه را همچنان در وضعیت محاصره و تهدید مستمر نگاه داشته است.

در حالی که نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که قصد دارد به زودی مرحله دوم آتش‌بس را کلید بزند.

در همین راستا، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، به خبرگزاری فرانسه گفت که این جنبش خواستار توقف نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی پیش از آغاز مرحله دوم است.

منبع: الجزیره

