درحالی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به سوی یک نوجوان فلسطینی شلیک و او را زخمی کرده بود، یک تانک اسرائیلی از روی او رد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در صحنهای که ابعاد وحشیگری علیه ساکنان نوار غزه را به نمایش میگذارد، نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل به سمت نوجوان فلسطینی به نام زاهر ناصر شامیه (۱۶ ساله) از اهالی اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، شلیک کردند و سپس یک تانک اسرائیلی مستقیما از روی او عبور کرد و بدن او را به دو نیم تقسیم کرد.
بر اساس روایت شاهدان عینی، جزئیات این حادثه به شدت بیرحمانه بود؛ نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل به سمت زاهر شامیه شلیک کردند و او را هدف قرار دادند، به طوری که زخمی بر زمین افتاد و خونریزی میکرد، اما کسی نمیتوانست به او نزدیک شود.
طبق گفته شاهدان، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عمدا با شلیک گسترده از رسیدن تیمهای امدادی به او جلوگیری کرد و او در مقابل چشمان ساکنان منطقه خونریزی کرد. پس از دقایقی از اصابت گلوله، یک تانک اسرائیلی به سمت او حرکت کرد و عمدا او را در شرق اردوگاه جبالیا زیر گرفت، که منجر به فوت فوری و تقسیم شدن بدنش شد.
این حادثه در حالی رخ میدهد که نقضهای جدیدی از توافق آتشبس – که مرحله اول آن در ۱۰ اکتبر/تشرین اول گذشته به اجرا درآمد – ثبت میشود. این واقعه شوک بزرگی را در میان ساکنان غزه ایجاد کرد؛ فریادهای زنان، دستپاچگی جوانان و صدای تانک در حال دور شدن، همگی لحظاتی بودند که در ذهن شاهدان این جنایت غیرقابل تصور باقی ماندند.
تصاویر این کودک در شبکههای اجتماعی منتشر شد و فضای دیجیتال را با موجی از خشم و اندوه غرق کرد. فعالان از نحوه شهید شدن کودک ابراز بهت کرده و پرسیدند: «چه قلبی میتواند روی بدن یک کودک به راه خود ادامه دهد؟» این حادثه نه تنها نوار غزه را تکان داد، بلکه بحثها را درباره سرنوشت کودکان غزه که کودکیشان در هر گوشهای از این منطقه در معرض تهدید است، مجددا داغ کرد.
در حالی که هشدارهایی درباره خطر هدف قرار دادن کودکان افزایش یافته بود، این صحنه پایانی، به نظر میرسد اعلام دوبارهای است که هیچ خط قرمزی در جنگ یا پس از جنگ توسط رژیم تروریستی اسرائیل رعایت نمیشود.
منبع: الجزیره