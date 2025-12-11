سخنگوی دفاع مدنی غزه، ضمن هشدار شدید نسبت به تشدید فاجعه انسانی در غزه، اعلام کرد که شرایط اقلیمی و فقدان زیرساخت، فاجعه‌ای جدید آفریده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه در گفت‌و‌گو با شبکه «المیادین»، در سایه نقض‌های مستمر آتش‌بس توسط رژیم تروریستی اسرائیل و نبود هرگونه دخالت بین‌المللی موثر برای نجات غیرنظامیان، نسبت به تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه هشدار داد. او تاکید کرد که «آن کس که از بمباران اسرائیل نمرد، اکنون از سرما و یخبندان می‌میرد».

بصل توضیح داد که دفاع مدنی به آوارگانی که به خانه‌های آسیب‌دیده از حملات اسرائیل بازگشته‌اند، هشدار می‌دهد که در صورت ترک‌خوردگی خانه‌ها، فورا آنها را تخلیه کنند. او اشاره کرد که وضعیت کنونی یک «فاجعه واقعی» است، چرا که با توجه به شرایط سخت جوی، موارد آوارگی بزرگی ناشی از زیر آب رفتن چادر‌ها ثبت شده است.

سخنگوی دفاع مدنی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی هیچ پیشرفتی در زمینه دخالت برای نجات مردم غزه نداشته است و خواستار ورود فوری کاروان‌ها (خانه‌های پیش‌ساخته) به غزه شد تا «از فاجعه‌ی در راه جلوگیری شود».

او هشدار داد که اگر اقدام فوری انجام نشود، نوار غزه با «بزرگترین عقب‌گرد انسانی در سطح قرن بیست و یکم» مواجه خواهد شد. بصل تاکید کرد که فاجعه بزرگتر این است که با از بین رفتن زیرساخت‌ها، «آینده نامعلوم است» و از جهان خواست که برای نجات ساکنان غزه فورا دخالت کند.

منبع: المیادین

