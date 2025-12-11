باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، (به وقت محلی) با نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، تماس تلفنی برقرار کرده و حمایت مسکو از رویکرد دولت او در مقابله با فشارهای فزاینده خارجی را تایید کرد.
کاخ ریاست جمهوری روسیه در بیانیهای توضیح داد که پوتین و مادورو درباره تمایل خود برای پیگیری امضای توافقنامه شراکت استراتژیک و اجرای چندین پروژه مشترک شامل حوزه انرژی گفتوگو کردند.
این تماس در حالی صورت میگیرد که مادورو تحت فشار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای کنارهگیری از قدرت قرار دارد و واشنگتن در حال گردآوری نیروهای نظامی خود در منطقه کارائیب است.
شایان ذکر است که صبح امروز ارتش امریکا یک فروند نفتکش را در نزدیکی آب های ونزوئلا توقیف کرد. دلیل توقیف، تحریم های امریکا علیه ایران و ونزوئلا اعلام شده است. در همین راستا ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ما به تازگی یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردهایم. یک نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ، بزرگترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده است.
از سویی دیگر دولت ونزوئلا در بیانیهای اعلام کرد این توقیف «یک سرقت آشکار و یک دزدی دریایی بینالمللی است.»
منبع: النشره