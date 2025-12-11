پوتین طی تماس تلفنی با مادورو بر حمایت قاطع مسکو از دولت کاراکاس در برابر «فشار‌های فزاینده خارجی» تأکید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، (به وقت محلی) با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، تماس تلفنی برقرار کرده و حمایت مسکو از رویکرد دولت او در مقابله با فشار‌های فزاینده خارجی را تایید کرد.

کاخ ریاست جمهوری روسیه در بیانیه‌ای توضیح داد که پوتین و مادورو درباره تمایل خود برای پیگیری امضای توافقنامه شراکت استراتژیک و اجرای چندین پروژه مشترک شامل حوزه انرژی گفت‌و‌گو کردند.

این تماس در حالی صورت می‌گیرد که مادورو تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کناره‌گیری از قدرت قرار دارد و واشنگتن در حال گردآوری نیرو‌های نظامی خود در منطقه کارائیب است.

شایان ذکر است که صبح امروز ارتش امریکا یک فروند نفتکش را در نزدیکی آب های ونزوئلا توقیف کرد. دلیل توقیف، تحریم های امریکا علیه ایران و ونزوئلا اعلام شده است. در همین راستا ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ما به تازگی یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده‌ایم. یک نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ، بزرگترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده است.

از سویی دیگر دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد این توقیف «یک سرقت آشکار و یک دزدی دریایی بین‌المللی است.»

منبع: النشره

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، رئیس جمهور روسیه
خبرهای مرتبط
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
آخرین اخبار
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
لاوروف: روسیه خواهان مجموعه اسنادی برای توافق صلح بلندمدت با اوکراین است
مه پرواز‌ها را در فرودگاه بغداد به طور موقت متوقف کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید