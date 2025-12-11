باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو، اظهار داشت که مقامات آمریکایی، اتحادیه اروپا را به اشتباه به عنوان «یک موسسه» طبقه‌بندی می‌کنند.

مرتس اشاره کرد که در سفر ماه ژوئن گذشته به واشنگتن، تلاش کرده تا تاریخچه اتحادیه اروپا را برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توضیح دهد. صدراعظم آلمان افزود: «در واشنگتن، اتحادیه اروپا به اشتباه به عنوان یک موسسه طبقه‌بندی می‌شود و واضح است که دولت آمریکا همچنان در درک اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک از کشورها، با دشواری شدیدی مواجه است.»

مرتس خاطرنشان کرد که پیچیدگی و دشواری گفت‌و‌گو بین ساختار‌های آمریکایی و اروپایی را درک می‌کند. او گفت: «اگر دولت آمریکا برای گفت‌و‌گو با این موسسه (اتحادیه اروپا) مشکل دارد، حداقل باید به صورت جداگانه با کشور‌های عضو، از جمله آلمان، صحبت کند.»

صدراعظم آلمان تاکید کرد که برلین به طور سنتی روابط خوبی با واشنگتن دارد و آماده است تا مسائلی را که نیازمند راه‌حل‌های مشترک هستند، با طرف آمریکایی مورد بحث قرار دهد.

پیش از این، ترامپ گفته بود که در مورد مسئله اوکراین با لحنی نسبتا تند با سران اروپایی گفت‌و‌گو کرده است. علاوه بر این، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه آلمان پناهجویان اضافی را تحت مکانیزم همبستگی اتحادیه اروپا نخواهد پذیرفت.

منبع: آرتی