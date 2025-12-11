باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی گزارش داد: مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا به مقامات ارشد لبنانی گفته است که اگر حزب‌الله تا آخر امسال (کمتر از سه هفته دیگر) موشک و پهپاد‌های خود را تحویل ندهد، (رژیم) اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه آن در حومه جنوبی بیروت و دره بقاع انجام خواهد داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دولت لبنان را تحت فشار قرار داده تا حزب‌الله را خلع سلاح کند. مهلت تعیین شده برای این اقدام تا آخر سال جاری میلادی است.

این گزارش در حالی منتشر شده که پیش از این، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از تام باراک، فرستاده آمریکا در لبنان گزارش داده بود که «تلاش اسرائیل برای شکستن و خلع سلاح حزب‌الله با استفاده از زور و حمله نظامی محکوم به شکست است».

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌گوید که رژیم صهیونیستی به توافق پایبند نیست و تجاوزاتش دائمی است. او تاکید کرده که این تجاوزات ارتباطی به سلاح حزب‌الله ندارد، بلکه با هدف ایجاد اشغال تدریجی لبنان و تحقق «اسرائیل بزرگ» از دروازه لبنان انجام می‌شود.

منبع: تایمز اسرائیل