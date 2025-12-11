سفیر آمریکا در ترکیه اعلام کرد که ترکیه می‌تواند جزء کشور‌هایی باشد که نیرو‌های خود را در غزه مستقر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه می‌گوید که آنکارا باید جزء کشور‌هایی باشد که به غزه نیرو‌های حافظ صلح می‌فرستند.

او مدعی شد که مشارکت ترکیه نیروی دفاعی امنیتی غزه را که بخشی از طرح آتش‌بس است، تقویت می‌کند.

باراک گفت: «پیشنهاد ما این بود که از آنجایی که ترکیه مؤثرترین عملیات نیروی زمینی را در منطقه دارد و از آنجایی که آنها با حماس گفت‌و‌گو می‌کنند، شاید به عنوان بخشی از نیرو‌های بین‌المللی مفید باشند.»

پیش از این، یک مقام آمریکایی ادعا کرده بود که نیروی بین‌المللی اوایل سال ۲۰۲۶ در خارج از محدوده کنترل حماس در نوار غزه مستقر خواهد شد و در ابتدا متشکل از نیرو‌های یک یا ۲ کشور خواهد بود.

ابتدای این هفته، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که حماس با استقرار نیرو‌های بین‌المللی در نوار غزه مخالفتی ندارد، مشروط بر آنکه دو شرط اساسی رعایت شود: نخست، حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملات رژیم صهیونیستی، و دوم، تضمین ثبات و آرامش در نوار غزه. به گفته او، این دو شرط برای جلوگیری از تداوم بحران انسانی و تقویت روند‌های سیاسی برای تثبیت آتش‌بس ضروری است.

منبع: الجزیره

