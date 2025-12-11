باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ کرمان امشب شاهد برگزاری جشنواره ملی احیای آیینها و سنتهای بومی ازدواج و جشن بزرگ روز مادر بود. این مراسم که در سالن تلاش برگزار شد، با حضور مسئولان استان و جوانان برگزار شد و بار دیگر اهمیت بازگشت به سنتها و فرهنگهای بومی را به نمایش گذاشت.
بهانهای برای احیای سنتها
حجت سلطانی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان، با اشاره به رویکرد تازه مجموعه ورزش و جوانان گفت: کرمان امروز وارد مرحلهای نوین از فعالیتهای فرهنگی شده است؛ مرحلهای که هدف آن، دمیدن روح نشاط، امید و هویت در جامعه جوانان است.
وی افزود: این برنامهها براساس سند «کرمان برفراز» و شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» پیش میرود و جشن امروز بخشی از مسیر ایجاد جهش فرهنگی در استان است.
سلطانی همچنین از تأخیر اجباری برخی برنامهها از جمله رویداد بزرگ ازدواج خبر داد و تصریح کرد: این برنامه اکنون با قوت بیشتری دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
رویدادهای فرهنگی و جشن ازدواج ۱۰۰ زوج جوان
در این جشنواره، علاوه بر برگزاری مراسم ازدواج ۱۰۰ زوج جوان، ۲۵ غرفه خدمات تخصصی مرتبط با ازدواج و زندگی مشترک برای ارائه مشاوره و خدمات کاربردی به جوانان تدارک دیده شده بود.
حمیدرضا بهجتی، سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان، هدف از این جشنواره را بازگرداندن توجه جوانان و خانوادهها به آیینهای اصیل ایرانی دانست و افزود: با برگزاری چنین رویدادهایی تلاش میکنیم الگوهای ازدواج ایرانی ـ اسلامی دوباره دیده شود و وابستگی به فرهنگهای بیگانه کاهش یابد.
نگاهی به آینده؛ کرمان ۱۴۰۵
وی بر اهمیت ایجاد بستر رشد فردی، اجتماعی و فرهنگی جوانان کرمان تأکید و ابراز امیدواری کرد، با همراهی مردم و نهادها، سال ۱۴۰۵ نه تنها برای کرمان، بلکه در سطح ملی و بینالمللی، سالی درخشان و الگوساز در حوزه جوانان باشد
تولدی دوباره برای سنتها و امیدها
جشنواره ملی احیای آیینها و سنتهای ازدواج در کرمان، تنها یک مراسم رسمی نبود؛ بلکه فرصتی بود برای یادآوری ارزشهای فرهنگی، پیوند دوباره جوانان با هویت ملی و ایجاد انگیزه برای زندگی جمعی سرشار از شادی و امید. این رویداد نشان داد که وقتی اراده مسئولان، شور جوانان و حمایت جامعه در کنار هم قرار گیرد، سنتها نه تنها حفظ میشوند بلکه به زیباترین شکل ممکن، دوباره زندگی مییابند.