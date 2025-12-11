باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری صهیونیستی کان ادعا کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل طی چند هفته گذشته یک طرح تهاجمی گسترده علیه لبنان آماده کرده است.

کان در ۳۰ نوامبر گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل پیامی به لبنان فرستاده است که می‌گوید: اگر علیه حزب‌الله اقدامی نکنید، حملات خود را گسترش خواهیم داد.

کانال ۱۳ گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل طرحی برای تشدید حملات علیه حزب‌الله به سران سیاسی ارائه کرده است.

به گفته این کانال، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در یک گفتگوی خصوصی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی یک طرح عملیاتی برای تشدید حملات علیه حزب‌الله ارائه کرده است.

ساعاتی پیش روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی گزارش داد: مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا به مقامات ارشد لبنانی گفته است که اگر حزب‌الله تا آخر امسال (کمتر از سه هفته دیگر) موشک و پهپاد‌های خود را تحویل ندهد، (رژیم) اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه آن در حومه جنوبی بیروت و دره بقاع انجام خواهد داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دولت لبنان را تحت فشار قرار داده تا حزب‌الله را خلع سلاح کند. مهلت تعیین شده برای این اقدام تا آخر سال جاری میلادی است.

منبع: النشره