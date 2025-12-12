ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که یک مجتمع آموزشی حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که یک مجتمع آموزشی حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه ادعایی ارتش اسرائیل، این عملیات با هدف قرار دادن «یک مجتمع آموزش و تربیت که توسط نیروی رضوان حزب الله برای تمرین و دوره‌های آموزشی اعضایش استفاده می‌شود» انجام شده است.

بیانیه مدعی است که در چارچوب این تمرینات، اعضای حزب الله تحت آموزش‌های تیراندازی و آموزش‌های اضافی بر روی انواع مختلف سلاح قرار می‌گرفتند که هدف آن «برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه نیرو‌های اسرائیلی و غیرنظامیان اسرائیلی» بوده است.

همچنین ارتش اسرائیل مدعی شد که در این حملات، «زیرساخت‌های نظامی اضافی حزب الله در چندین منطقه در جنوب لبنان» را هدف قرار داده است.

در بخش دیگری از بیانیه ادعایی آمده است: «وجود تمرینات نظامی و ایجاد زیرساخت‌هایی که برای انجام حملات علیه اسرائیل طراحی شده‌اند، نقض تفاهمات بین اسرائیل و لبنان و تهدیدی برای کشور اسرائیل است و ارتش اسرائیل عملیات خود را برای رفع هر تهدیدی که خطری برای اسرائیل ایجاد کند، ادامه خواهد داد. »

این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌های مرزی در مرز لبنان و فلسطین اشغالی در هفته‌های اخیر تشدید شده و نگرانی‌ها از گسترش دامنه درگیری افزایش یافته است.

منبع: ارتی عربی

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، حزب الله لبنان ، جنوب لبنان
