باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آلبین کورتی پنجشنبه شب در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «ما کسانی را میپذیریم که ایالات متحده حضور آنها را در قلمرو خود نمیخواهد.» وی افزود که یک یا دو نفر از این مهاجران وارد این کشور بالکان شدهاند.
بر اساس توافق حاصل شده در ماه ژوئن، کوزوو میتواند تا ۵۰ نفر را بپذیرد. این توافق برای مدت یک سال بوده است.
کوزوو، یکی از فقیرترین کشورهای اروپا، در آن زمان اعلام کرد که از طریق این توافق قصد دارد «قدردانی ابدی» خود را از حمایت آمریکا از زمان استقلال از صربستان در سال ۲۰۰۸ نشان دهد.
کورتی در فوریه به قدرت رسید، اما دولت او پس از آن سقوط کرد و انتخابات جدیدی در ۲۸ دسامبر برگزار خواهد شد.
کوزوو همچنین یک توافقنامه با دانمارک را تصویب کرده که بر اساس آن زندانیان خارجی محکوم شده در دانمارک میتوانند دوران محکومیت خود را در زندانی در کوزوو سپری کنند.
منبع: خبرگزاری فرانسه