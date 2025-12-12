نخست‌وزیر کوزوو اعلام کرد که این کشور طبق توافقی با دولت دونالد ترامپ، پذیرش مهاجرانی را که آمریکا قصد اخراج آنها را دارد آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آلبین کورتی پنجشنبه شب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «ما کسانی را می‌پذیریم که ایالات متحده حضور آنها را در قلمرو خود نمی‌خواهد.» وی افزود که یک یا دو نفر از این مهاجران وارد این کشور بالکان شده‌اند.

بر اساس توافق حاصل شده در ماه ژوئن، کوزوو می‌تواند تا ۵۰ نفر را بپذیرد. این توافق برای مدت یک سال بوده است.

کوزوو، یکی از فقیرترین کشور‌های اروپا، در آن زمان اعلام کرد که از طریق این توافق قصد دارد «قدردانی ابدی» خود را از حمایت آمریکا از زمان استقلال از صربستان در سال ۲۰۰۸ نشان دهد.

کورتی در فوریه به قدرت رسید، اما دولت او پس از آن سقوط کرد و انتخابات جدیدی در ۲۸ دسامبر برگزار خواهد شد.

کوزوو همچنین یک توافقنامه با دانمارک را تصویب کرده که بر اساس آن زندانیان خارجی محکوم شده در دانمارک می‌توانند دوران محکومیت خود را در زندانی در کوزوو سپری کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کشور کوزوو ، مهاجران غیرقانونی آمریکا
خبرهای مرتبط
پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
توافق مهاجرتی لندن و کوزوو؛ جرقه‌ای تازه در بالکانِ ناآرام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
آخرین اخبار
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد