ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که آنکارا و واشنگتن در حال بحث درباره لغو تحریم‌های آمریکا و موانع بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده اف-۳۵ هستند، اما در خصوص حفظ مالکیت سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه تغییری ایجاد نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال بحث درباره تحریم‌های آمریکا و موانع بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده اف-۳۵ هستند، اما در مورد مالکیت سامانه‌های دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه هیچ تغییری ایجاد نشده است.

این دو متحد ناتو از سال ۲۰۲۰ درگیر اختلاف بوده‌اند، زمانی که واشنگتن آنکارا را از برنامه جنگنده شرکت لاکهید مارتین حذف کرد و به دلیل خرید اس-۴۰۰ توسط ترکیه - که آمریکا آن را تهدید امنیتی می‌خواند - تحریم‌هایی اعمال نمود.

ترکیه می‌گوید این اقدام ناعادلانه بوده است. هر دو طرف ابراز امیدواری کرده‌اند که تحریم‌های CAATSA و قوانین آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کنار گذاشته شوند تا ترکیه بتواند هم این جنگنده‌ها را خریداری کند و هم به برنامه تولید بازگردد.

تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا، روز چهارشنبه گفت که بحث‌ها درباره این موضوع ادامه دارد، اما خاطرنشان کرد که قانون آمریکا اجازه نمی‌دهد ترکیه در صورت تمایل به بازگشت به برنامه اف-۳۵، سامانه اس-۴۰۰ را عملیاتی کند یا در اختیار داشته باشد.

وزارت دفاع ترکیه در پاسخ به اظهارات باراک در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی گفت: «در مورد سامانه‌های دفاع هوایی اس-۴۰۰ که اخیراً در دستور کار قرار گرفته، تحول جدیدی رخ نداده است.»

این وزارتخانه افزود که گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک ترکیه با آمریکا برای «رفع تحریم‌ها و موانع خرید اف-۳۵ و بازگشت کشورمان به این برنامه» ادامه دارد.

وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد: «رسیدگی به فرآیند مربوط به پروژه اف-۳۵ در چارچوب روحیه اتحاد، از طریق گفت‌وگوی دوجانبه و مشورت سازنده، به روابط دوجانبه کمک مثبتی خواهد کرد.»

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، هفته گذشته به رویترز گفت که معتقد است ترکیه و آمریکا «به زودی» راهی برای لغو تحریم‌های آمریکا پیدا خواهند کرد.

واشنگتن می‌گوید سامانه‌های اس-۴۰۰ تهدیدی برای جنگنده‌های اف-۳۵ و سیستم‌های دفاعی گسترده ناتو محسوب می‌شوند. ترکیه این ادعا را رد کرده و می‌گوید اس-۴۰۰ در ناتو ادغام نخواهد شد.

منبع: آناتولی

ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است
