فوق تخصص درد درباره زایمان به روش طبیعی و بدون درد توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زایمان طبیعی یکی از فرآیندهای طبیعی بدن است که در آن نوزاد بدون انجام عمل جراحی و از طریق واژن به دنیا میآید.
بسیاری از زنان تمایل دارند زایمان طبیعی را تجربه کنند، زیرا بهبود پس از زایمان سریعتر بوده و ارتباط عاطفی مادر و نوزاد بلافاصله برقرار میشود.
با پیشرفت علم پزشکی، امروزه امکان زایمان طبیعی بدون درد نیز فراهم شده است.
در این روش، از داروهای بیحسی اپیدورال، روشهای آرامسازی، تمرینات تنفسی و ماساژ برای کاهش درد استفاده میشود.
زایمان بیدرد کمک میکند مادر در آرامش بیشتری باشد و تجربهای مثبت از فرایند تولد داشته باشد.
پزشک متخصص پس از بررسی وضعیت مادر و جنین، تصمیم میگیرد که روش بیدرد مناسب است یا خیر. آگاهی، آمادگی روحی و جسمی، و همکاری با تیم درمانی از عوامل مهمی هستند که باعث میشوند زایمان طبیعی بیدرد به شکلی ایمن و خاطرهانگیز انجام شود.
کامبیز سادگی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ فوق تخصصی درد با اشاره به اهمیت کاهش درد زایمان، تأکید کرد: درد زایمان میتواند عوارض متعددی از جمله استرس، افزایش فشار خون و ضربان قلب، طولانی شدن مدت زایمان، خستگی مفرط مادر و افزایش احتمال خونریزی پس از زایمان و سزارین را به دنبال داشته باشد. در همین راستا، تلاش جهانی برای کاهش درد زایمان و افزایش رضایت و تجربه خوشایند مادران مورد توجه قرار میگیرد.
سادگی به دو روش اصلی بیدردی زایمان، یعنی بیحسی اسپاینال و بیحسی اپیدورال اشاره و توضیح داد: این روشها در سراسر جهان، از جمله ایران انجام میشود.
وی با اشاره به روش بیحسی اسپاینال، گفت: این روش برای زایمانهایی که مدت زمان کوتاهی دارند، مناسب است. در این روش، یک سوزن بسیار نازک وارد فضای اسپاینال (فضای اطراف نخاع) میشود.
سادگی با اشاره به بیحسی اپیدورال، تصریح کرد: این روش برای زایمانهای طولانیتر، به خصوص در زایمانهای اول یا دوم، ترجیح داده میشود.
این فوق تخصص درد افزود: در این روش، نوک سوزن در فضای اپیدورال (فضای اطراف نخاع، اما خارج از فضای اسپاینال) قرار میگیرد و یک کاتتر (لوله نازک) از طریق سوزن وارد میشود. پس از قرارگیری کاتتر، سوزن خارج شده و تزریق دارو از طریق کاتتر انجام میشود. این روش امکان تزریقهای مکرر دارو را بدون نیاز به وارد کردن مجدد سوزن فراهم میکند.
سادگی تأکید کرد: داروهای مورد استفاده در این روشها، داروهای ایمن و بیخطری هستند که از جفت عبور نمیکنند و هیچ آسیبی به نوزاد و مادر نمیرسانند. این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نگرانی در مورد اثرات داروها بر سلامت مادر و نوزاد، یکی از دغدغههای اصلی مادران باردار است.
وی به مزایای متعددی که بیدردی زایمان برای مادر و نوزاد به همراه دارد، اشاره و خاطرنشان کرد: بیدردی زایمان از افزایش فشار خون و ضربان قلب جلوگیری میکند این روش به کاهش استرس و خستگی ناشی از درد کمک میکند، که این امر برای سلامت روحی و جسمی مادر بسیار مهم است. همچنین به کاهش درد و استرس و برقراری بهتر رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد پس از زایمان کمک میکند.
این فوق تخصص درد با بیان اینکه داروهای مورد استفاده، بر شیردهی مادر تأثیری ندارند، متذکر شد:
بیدردی زایمان، احتمال سزارین را افزایش نمیدهد و به مادر این امکان را میدهد تا زایمان طبیعی را با آسایش بیشتری تجربه کند.
سادگی به تیم متخصص و همکاریهای لازم برای انجام بیدردی زایمان اشاره و بیان کرد: این تیم شامل متخصصین زنان، ماماها و متخصص بیهوشی یا فوق تخصص درد است.
وی افزود: متخصصین زنان و ماماها، بیمارانی را که کاندیدای بیدردی زایمان هستند، انتخاب میکنند. تکنسینهای بیهوشی، توضیحات لازم را به مادر ارائه میدهند و او را در جریان مراحل انجام کار قرار میدهند.
سادگی با تأکید بر این که درد زایمان نباید باعث شود که مادر به سمت سزارین سوق داده شود، گفت: سزارین باید تنها در مواردی انجام شود که متخصصین زنان، به دلیل وجود خطراتی برای مادر یا نوزاد، آن را ضروری تشخیص دهند.
وی تأکید کرد: بیدردی زایمان، یک اصل مهم در زایمان طبیعی است و به مادران این امکان را میدهد تا زایمان طبیعی را با آرامش و آسایش بیشتری تجربه کنند.
منبع: فارس