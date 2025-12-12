منابع فلسطینی گزارش دادند درپی بارش شدید و طوفان در غزه ۱۶ ساختمان که از حملات اسرائیل آسیب دیده بودند، فرو ریختند که منجر به قربانی در میان مردم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -روز جمعه، پس از فرو ریختن ساختمانی که در بمباران قبلی رژیم تروریستی اسرائیل آسیب دیده بود، به دلیل باران شدید همراه با طوفانی که سه روز است ادامه دارد، یک مرد فلسطینی جان باخت و ۶ نفر دیگر مفقود شدند.

از روز چهارشنبه، طوفان قطبی بایرون نوار غزه را درنوردیده و باعث یک تراژدی واقعی و تشدید رنج بازماندگان جنگ دو ساله نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل شده است.

دفاع مدنی غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های امداد و نجات در استان غزه جسد یک مرد فلسطینی را که در اثر فرو ریختن خانه‌ای متعلق به خانواده نصار در محله شیخ رضوان، در شمال شهر غزه، جان باخته بود، پیدا کردند.

در این بیانیه آمده است که تیم‌ها همچنان در تلاش برای یافتن مجروحان و مفقودان زیر آوار هستند. در همین حال، محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی گفت که فرو ریختن خانه در شیخ رضوان منجر به مفقود شدن هفت فلسطینی در زیر آوار شده است، پیش از آنکه این آژانس از پیدا شدن یک جسد خبر دهد.

در حادثه‌ای دیگر، یک منبع امنیتی گفت که ساختمانی که در محله تفاح، در شرق شهر غزه، در اثر بمباران قبلی اسرائیل آسیب دیده بود، به دلیل باران شدید فرو ریخت، اما هیچ زخمی گزارش نشده است.

همین منبع توضیح داد که ساختمان دیگری در بیت لاهیا، در شمال نوار غزه، نیز به دلیل طوفان فرو ریخت. این ساختمان در جریان حملات رژیم تروریستی اسرائیل آسیب دیده بود و در این حادثه نیز هیچ زخمی گزارش نشده است.

به این ترتیب، تعداد کل ساختمان‌های آسیب دیده از گلوله‌باران اسرائیل که به دلیل باران شدید از زمان شروع طوفان در روز چهارشنبه فرو ریخته‌اند، به ۱۶ ساختمان می‌رسد.

پیش از این در روز جمعه، دفتر رسانه‌ای دولت اعلام کرد که فروریختن ۱۳ ساختمان آسیب دیده از طوفان و پیامد‌های آن را ثبت کرده است. در این بیانیه آمده است که ۱۲ فلسطینی در نتیجه فروریختن‌ها و شرایط طوفان کشته یا مفقود شده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت همچنین خسارت به ۲۷۰۰۰ چادر که پناهگاه آوارگان بودند را ثبت کرد که یا توسط آب باران غرق شده بودند، یا توسط سیل ناگهانی جاروب شده بودند یا توسط باد‌های شدید ویران شده بودند.

منبع: آناتولی