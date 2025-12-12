باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - برگزارکننده ارشد آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های کره جنوبی، پس از شکایت‌هایی مبنی بر اینکه آزمون انگلیسی که او طراحی کرده بود، بسیار دشوار بوده، استعفا کرد.

این آزمون سونئونگ نام دارد و قبولی در آن برای ورود به دانشگاه‌های معتبر کره جنوبی ضروری است. در واقع، سونئونگ به عنوان دروازه‌ای برای ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، امنیت اقتصادی و حتی یک ازدواج خوب تلقی می‌شود. اما امسال فقط حدود ۳ درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون، در بخش زبان انگلیسی نمرات خوبی کسب کردند.

به دانش‌آموزان ۷۰ دقیقه فرصت داده شد تا به ۴۵ سوال پاسخ دهند. در یکی از سوالات که مورد انتقاد قرار گرفت، از آنها خواسته شد تا امانوئل کانت و توماس هابز، فیلسوفان سیاسی را ارزیابی کرده و دیدگاه‌های آنها را در مورد حاکمیت قانون تحلیل کنند. یک سوال دیگر از آنها خواست تا ماهیت زمان و ساعت را تحلیل کنند، در حالی که سومین سوال این بود که چگونه اندیشه وجودگرایی می‌تواند در مورد آواتار‌های بازی‌های رایانه‌ای صدق کند.

آزمون سونئونگ آنقدر در کره جنوبی مهم است که در طول بخش شنیداری آن، تمامی پرواز‌های کشور به مدت ۳۵ دقیقه متوقف می‌شود تا هیچ سر و صدایی وجود نداشته باشد. در حالی که این آزمون تا این اندازه اهمیت دارد، چنین سوالات دشواری واکنش شدید مردم را برانگیخته است.

در پاسخ، «اوه سونگ-کئول» رئیس موسسه برنامه درسی و ارزیابی کره، استعفا کرد. این موسسه اعلام کرد که «احساس مسئولیت سنگینی در قبال بخش انگلیسی آزمون» احساس می‌کند. او همچنین به خاطر «ایجاد نگرانی برای شرکت‌کنندگان در آزمون و والدین آنها و ایجاد سردرگمی در فرآیند آزمون ورودی دانشگاه» عذرخواهی کرد.

سیستم آموزشی کره جنوبی شدیدا رقابتی است و فشار زیادی بر دانش‌آموزان وارد می‌کند. کارشناسان می‌گویند این سیستم آموزشی سبب افسردگی نوجوانان شده و یکی از عوامل آمار بالای خودکشی جوانان در کره جنوبی است.

در همین راستا، مجلس ملی کره جنوبی این ماه قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، مؤسسات آموزش زبان انگلیسی حق برگزاری آزمون ورودی برای «کودکان پیش‌دبستانی» را ندارند.

منبع: گاردین