باشگاه خبرنگاران جوان - در سال جاری بیش از ۳۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه تبلیغات پزشکی مورد بررسی پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت که با دستور مستقیم مرجع قضایی، ۶۰ صفحه از آنها مسدود شد؛ این خبر را رئیس پلیس فتا پایتخت سردار داود معظمی گودرزی میگوید.
در هفته گذشته چندین آرایشگاه که در امور پزشکی دخالت میکردند شناسایی و با آنها برخورد شد. این افراد اقداماتی مانند تزریق ژل و خدمات پزشکی زیبایی انجام میدادند که انجام آن صرفاً در صلاحیت پزشک است؛ در پروندهای دیگر فردی بازداشت شد که با وجود داشتن مدرک دیپلم، اقدام به درمانهای دندانپزشکی میکرد و بیش از دو سوم دندانهای یکی از مراجعان را کشیده بود و قصد داشت ایمپلنت انجام دهد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه که در تبلیغات غیرمجاز مربوط به جراحیهای زیبایی زمانی که بیمار بیهوش است و در شرایط مناسب قرار ندارد از وی تصویربرداری کرده و برای جلب مشتری استفاده میکنند میگویدکه پلیس فتا با جدیت تمام این موضوع را در دستور کار دارد و با هرگونه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی در فضای مجازی برخورد قاطع خواهد کرد.
منبع: فارس