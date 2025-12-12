باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رستم عمروف، رئیس تیم مذاکرهکننده اوکراین، اظهار داشت: «امروز ما در آلمان با مشاوران امنیت ملی خودمان، آمریکا و اروپا جلسهای داشتیم و درباره مسائل امنیتی و مراحل بعدی طرح صلح احتمالی بحث کردیم.»
در همین زمینه، یک مقام ارشد به خبرگزاری فرانسه گفت که طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه، پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را تا ژانویه ۲۰۲۷ پیشبینی میکند.
آخرین نسخه طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ شامل ایده الحاق سریع است که بر اساس آن اوکراین قلمرو خود را به روسیه واگذار میکند. این ایده در هفتههای اخیر باعث موجی از فعالیتهای دیپلماتیک شدید در سراسر اروپا شده است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این موضوع (در طرح) تصریح شده است، اما قابل مذاکره است و آمریکاییها از آن حمایت میکنند.»
پیش از این منابعی فاش کردند که روز شنبه سران ارشد اروپا، اوکراین و آمریکا در پاریس جمع شده و درباره طرح اصلاح شده ترامپ برای پایان مناقشه اوکراین بحث و گفتگو خواهند کرد.
