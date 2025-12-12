کنسول اسرائیل در نیویورک تاکید کرد که ترکیه دشمن این رژیم است و نباید گذاشت یک سرباز ترکیه‌ای در غزه پیاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اوفیر آکونیس، کنسول کل رژیم تروریستی اسرائیل در نیویورک، به شبکه تلویزیونی کان این رژیم تروریستی گفت: سیاست اسرائیل این است که «حتی یک سرباز ترک وارد نوار غزه نشود.»

آکونیس با اشاره به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در آن رژیم تروریستی اسرائیل را به «اقدام مانند هیتلر و ارتکاب نسل‌کشی در غزه» متهم کرده بود، ادعا کرد که اردوغان «تروریسم را تشویق می‌کند» و ترکیه را «دشمن اسرائیل» توصیف کرد.

در مورد سوریه، آکونیس تایید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به دنبال یک توافق امنیتی با سوری‌ها است و گفت: «ما خواهان یک توافق امنیتی با سوری‌ها هستیم و باید روی این توافق امنیتی تمرکز کنیم.»

او همچنین به اظهارات قبلی ایهود باراک، وزیر جنگ سابق رژیم تروریستی اسرائیل، اشاره کرد که گفته بود: «ما در دمشق حمص خواهیم خورد.» او افزود: «این اتفاق به این زودی‌ها نخواهد افتاد و ما مطمئنا در سال‌های آینده در دمشق حمص نخواهیم خورد.»

او همچنین در اظهارات خود خاطرنشان کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از میانجیگران آمریکایی که برای این توافق امنیتی تلاش می‌کنند، می‌خواهد که «منطقه بین دمشق و بلندی‌های جولان را غیرنظامی کنند» و آنچه او کشتار  دروزی‌ها خواند، ادامه ندهند.

منبع: المیادین

