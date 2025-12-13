باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر با یورش به مناطق مختلف کرانه‌ی باختری و نوار غزه، موج جدیدی از خشونت و نقض حقوق بشر را علیه مردم فلسطین آغاز کرده‌اند.

در کرانه‌ی باختری، شهر‌های طوباس، جنین، نابلس، قلقیلیه و الخلیل هدف حمله‌های نظامی قرار گرفته‌اند که در جریان آن خانه‌های فلسطینیان تفتیش و مناطق مسکونی مورد تهاجم واقع شده‌اند. این اقدامات اشغالگرانه نه تنها آرامش و امنیت شهروندان فلسطینی را مختل کرده، بلکه بار دیگر نقض آشکار قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

همزمان، حملات هوایی و توپخانه‌ای به نوار غزه نیز ادامه دارد و مناطق شرقی شهر غزه، خان‌یونس و رفح بار‌ها هدف بمباران قرار گرفته‌اند. این حملات بی‌امان نه تنها زیرساخت‌های حیاتی را نابود می‌کند، بلکه جان غیرنظامیان بی‌گناه را نیز به شدت تهدید می‌کند.

این تجاوزات نظامی گسترده در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی به‌طور مداوم توافق‌های آتش‌بس را نقض کرده و با تشدید محاصره‌ی نوار غزه، فاجعه‌ی انسانی در این منطقه را عمیق‌تر می‌کند. جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند در قبال این جنایات مستمر سکوت کند و باید اقدامات فوری و قاطعی برای محافظت از مردم فلسطین و پایان دادن به اشغالگری انجام دهد.

منبع: الجزیره