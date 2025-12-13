باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه ایالات متحده قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که خواستار پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی شده بود، محکوم کرد.

این سند که با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع به تصویب رسید، از اسرائیل خواسته تا اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را داده و به سازمان‌های بین‌المللی - به ویژه آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) - امکان فعالیت در این منطقه را بدهد.

با این حال، ایالات متحده اعلام کرد که این قطعنامه نشان‌دهنده «تداوم جهت‌گیری ضد اسرائیلی به جای دیپلماسی مبتنی بر محتوا» در سازمان ملل است و ادعا کرد که «این ایده که هر کشوری می‌تواند توسط مجمع عمومی سازمان ملل مجبور به همکاری با هر سازمانی شود، نقض فاحش حاکمیت ملی است.»

آمریکا بار دیگر ادعا کرد که آنروا یک «زیرشاخه حماس» است و آن را به همدستی در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل متهم کرد و اعلام کرد که این سازمان «فاقد پاسخگویی، فاسد و به هیچ وجه در غزه جایی نخواهد داشت.»

منبع: رویترز