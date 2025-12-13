وال استریت ژورنال به نقل از مقامات امریکایی مدعی شد، نیروهای عملیات ویژه این کشور در ماه نوامبر به یک کشتی در اقیانوس هند یورش برده و محموله‌ای با ماهیت نظامی را که از چین به مقصد ایران در حرکت بود، توقیف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس ادعای منتشر شده در گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقامات ناشناس این کشور، نیرو‌های عملیات ویژه آمریکا در ماه نوامبر به یک کشتی باری در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند یورش برده و محموله‌ای را که به ادعای آنها حاوی تجهیزات با کاربرد نظامی و در مسیر حرکت از چین به ایران بوده، توقیف کرده‌اند.

بر پایه این ادعا، عملیات در فاصله چندصد مایلی سواحل سریلانکا انجام شده و مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند هدف از این اقدام، «جلوگیری از تقویت توان دفاعی ایران» بوده است. در این گزارش اشاره شده که پس از توقیف محموله، به کشتی اجازه ادامه مسیر داده شده است.

نیروهای آمریکایی مدتی در حال تعقیب این محموله بودند.

وال استریت ژورنال در ادامه این گزارش، اقدام مذکور را بخشی از «رویکرد تهاجمی جدید دولت ترامپ در برخورد با کشور‌هایی که واشنگتن آنها را دشمن می‌خواند» توصیف کرده و مدعی شده چنین عملیات‌هایی در گذشته کمتر صورت می‌گرفته است. 

شایان ذکر است که این گزارش بر پایه ادعا‌های مقامات آمریکایی تهیه شده و منابع مستقلی صحت آن را تأیید نکرده‌اند.

منبع: وال استریت ژورنال

