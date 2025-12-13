باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به روند رو‌به‌رشد ابتلا به سرطان پستان در کشور اعلام کرد: نرخ رشد سالانه این بیماری در ایران حدود ۴ تا ۶ درصد است و سالانه بین ۱۷ تا ۱۹ هزار مورد جدید گزارش می‌شود که متأسفانه حدود ۶ تا ۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ هزار زن در کشور، ۳۰ تا ۳۵ نفر به سرطان پستان مبتلا می‌شوند و این روند همچنان صعودی است. همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیماران زیر ۴۰ سال و کمتر از ۵ درصد (حدود ۸۵۰ نفر) زیر ۳۰ سال هستند. میانگین سن ابتلا در ایران حدود ۱۰ سال کمتر از کشور‌های غربی گزارش شده است.

او با تأکید بر اهمیت غربالگری زودهنگام گفت: زنانی که سابقه خانوادگی سرطان پستان یا عوامل خطر مشابه دارند، بهتر است از سنین پایین‌تر ماموگرافی را آغاز کنند. همچنین انجام منظم خودآزمایی سینه و توجه به تغییرات بافت یا ظاهر سینه‌ها اهمیت زیادی دارد.

راسخی با اشاره به تجهیز بیمارستان ابوعلی‌سینا به دستگاه پیشرفته ماموگرافی سه‌بعدی افزود: این فناوری تصاویر باکیفیت و دقیق‌تری تولید می‌کند و توانایی تشخیص سرطان پستان را بیشتر از دستگاه‌های دوبعدی دارد. همچنین این مرکز از نخستین مراکز در کشور است که ماموگرافی با تزریق را انجام می‌دهد و امکان تشخیص دقیق‌تر توده‌های خوش‌خیم از بدخیم را فراهم کرده است.

او در پایان با دعوت از نیکوکاران برای مشارکت در تکمیل این طرح گفت: خیرین می‌توانند کمک‌های خود را به حساب شماره ۰۱۰۰۵۵۴۱۲۱۰۰۵ بانک صادرات به نام مرکز پیوند اعضای ابوعلی‌سینا واریز کنند یا از طریق شماره کارت ۶۰۳۷–۶۹۱۹–۹۰۲۱–۶۲۱۰ در این امر خداپسندانه سهیم شوند.

گفتنی است سیستم ماموگرافی مرکز تصویربرداری بیمارستان ابوعلی‌سینا علاوه بر کیفیت بالای تصویر، قابلیت تفکیک دیجیتال بخش‌های مختلف بافت پستان را دارد تا پزشکان بتوانند با دقت بیشتری نواحی مشکوک را بررسی کنند.