سازمان ملل متحد اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، رژیم صهیونیستی با تخریب منازل فلسطینیان در منطقه «ج» کرانه باختری، بیش از هزار نفر را آواره کرده است.

«فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در نشست خبری تأکید کرد که اکثر این خانواده‌ها به بهانه نداشتن مجوز ساخت‌وساز از سوی مقامات اشغالگر، خانه‌های خود را از دست داده‌اند، در حالی که دریافت چنین مجوز‌هایی برای فلسطینیان عملاً غیرممکن است.

وی افزود: این میزان آوارگی، دومین رقم بالای سالانه از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود.

در دو سال اخیر و همزمان با جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه، حملات نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیان در کرانه باختری نیز به شدت افزایش یافته است.

بر اساس آمار هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی، تنها در ماه نوامبر گذشته ۴۶ عملیات تخریب ثبت شده که منجر به نابودی ۷۶ سازه فلسطینی شده و ۵۱ اخطار تخریب جدید نیز در سراسر کرانه باختری صادر شده است. این اقدامات نقض فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است و ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این سیاست‌های اشغالگرانه و حمایت از حقوق مردم فلسطین را آشکار می‌سازد.

