رئیس اورژانس فارس گفت: در حوادث ترافیکی هفت روز گذشته ۱۱ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده سوانح رانندگی در لحظه جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد در تشریح جزئیات ماموریت هفت روز گذشته اورژانس استان، گفت: از تعداد ۵ هزار و ۸۳۷ مأموریت ثبت شده، یک‌هزار و ۱۷۶ مورد حوادث ترافیکی (کاهش ۶.۲ درصدی) و ۷۷۱ مورد حوادث غیرترافیکی (کاهش ۹.۷ درصدی) مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب دیدگی‌ها بود که این آمار گویای گستردگی فعالیت، تلاش بی وقفه و تعهد شبانه روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش بیمارستانی به مردم استان است.

او افزود: در این تعداد مأموریت، ۲ هزار و ۶۱۴ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و به منظور دریافت خدمات تخصصی تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌های سطح استان انتقال داده شده‌اند و همچنین ۲ هزار و ۳۷۰ نفر نیز در محل وقوع حادثه، از خدمات اورژانس بهره‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آنها انجام شده است و در میان حوادث ترافیکی، ۱۱ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

عابد در بخش دیگری این گزارش، به حجم بالای تماس‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس استان اشاره کرد و افزود: در طول این یک هفته، ۲۰ هزار و ۴۴۴ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به هفته گذشته را درپی داشته است؛ این حجم عظیم از تماس ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان دهنده نیاز روز افزون آنها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.

او تصریح کرد: در میان این تماس ها، با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به هفته گذشته، تعداد ۸۷۲ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌های غیر ضروری و مزاحمت آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدر رفتن منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.

عابد با تقدیر از فداکاری و مهارت کم نظیر کارشناسان فوریت‌های پزشکی، از ۳ موفقیت برجسته نیز در هفته گذشته خبر داد و گفت: در عملیات‌های سریع و دقیق، تیم اورژانس با واکنش به موقع و اجرای احیای قلبی (CPR) استاندارد، جان ۳ بیمار را از چنگال مرگ نجات دادند؛ این موفقیت ها، نمونه درخشان هماهنگی تیم، تسلط بر پروتکل‌های درمان و پشتکار بی وقفه در شرایط حساس بوده است.

رئیس مرکز اورژانس فارس، با اشاره نقش مهم اورژانس هوایی فارس افزودند: ۵ بالگرد اورژانس استان نیز در این مدت با انجام ۳ سورتی پرواز امدادی، به یاری ۳ بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، به بیمارستان‌های تخصصی منتقل کرده‌اند.

منبع: اورژانس فارس