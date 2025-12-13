فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از دستگیری ۴۰ اتباع بیگانه فاقد مجوز قانونی در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس اطلاعات و انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۴۰ اتباع بیگانه غیرمجاز را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ دیلمی با بیان اینکه این افراد به صورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، گفت: از همشهریان عزیز درخواست داریم از بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در هرگونه مشاغل بطور جد خودداری نمایند که در صورت مشاهده با شخص خاطی برخورد قانونی صورت میگیرد.

برچسب ها: طرد اتباع ، طرد اتباع بیگانه
