رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف انواع کالای فاقد مجوز در بازرسی از انبار یک شرکت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ محمدرضا رضایی در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از وجود تعداد زیادی کالای فاقد مجوز در انبار یک شرکت در اطراف شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از آن انبار، موفق شدند ۶۰۸ دستگاه بی‌سیم و ۷۶ دستگاه گیرنده دیجیتال را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. کد خبر: پ

دستگیری سارقین اماکن خصوصی و کشف ۶۰ فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار حرفه‌ای و کشف ۶۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وصول پرونده‌های سرقت از اماکن خصوصی به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب قرار گرفت.

او ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، کارآگاهان موفق شدند ۲ نفر سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارقین اموال سرقتی از قبیل سنگ فرز، تایلور، ابزار آلات صنعتی و ... کشف شد، تصریح کرد: متهمین در بازجویی فنی به ۶۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهر شیراز اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

دستگیری اعضای باند فیشینگ‌کار در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۳ نفره فیشینگ‌کار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد در خصوص جزئیات این خبر بیان کرد: یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و بیان کرد فردی با من تماس گرفت و گفت که دستگاه پوز شما قطع است و از من درخواست اطلاعات کارت بانکی و پیامک‌های دریافتی را کرد و پس از ساعتی متوجه شدم که حدود ۴ میلیارد ریال به صورت اینترنتی برداشت شده است که پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

او افزود: بررسی اولیه پلیس حکایت از این داشت که متهمان پس از اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شاکی، مبلغ مورد نظر را به حساب یک طلافروش در استان تهران انتقال و اقدام به خرید طلا کرده‌اند.

فرمانده انتظامی مرودشت اضافه کرد: در ادامه با انجام اقدامات تخصصی هویت و مخفیگاه هر ۳ متهم اصلی پرونده در تهران شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر و به این شهرستان انتقال داده شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان به صراحت به جرم خود مبنی بر برداشت غیرمجاز اعتراف کردند، عنوان داشت: شهروندان باید در نظر داشته باشند که به هیچ وجه نباید مدرک شناسایی و هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند تا مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.

ترقه‌های غیرمجاز به بازار نرسید

فرمانده انتظامی مهر از توقیف سواری پژو و کشف ۵ هزار و ۲۶۸ عدد مواد محترقه فاقد مجوز در بازرسی از آن خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۵ هزار و ۲۶۸ عدد مواد محترقه خارجی و فاقد مدارک قانونی کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۶۹ راس گوسفند فاقد مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر گفت: ماموران پلیس آگاهی موفق به توقیف کامیون حامل ۶۹ راس گوسفند فاقد مجوز شدند.

سرهنگ محسن دیداری در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی خفر حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل احشام مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

او تصریح کرد: پس از بازرسی انجام گرفته از کامیون توقیف شده ۶۹ راس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند، گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده اینگونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را مطلع کنند.

کشف موتورسیکلت ۱۰ میلیاردی فاقد مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از کشف یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی نژاد بیان کرد: مامورین این یگان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضائی طی بازرسی از منزلی یک دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد مجوز را کشف کردند.

او با بیان اینکه مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

توقیف وانت حامل احشام غیر مجاز در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از کشف ۳۰ رأس گوسفند فاقد مجوز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رضایی در تشریح این خبر بیان داشت: مامورین انتظامی پاسگاه "سلطانشهر" خرامه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور توقف دادند.

او افزود: ماموران در بازرسی از آن خودرو ۳۰ راس گوسفند فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرامه ارزش احشام کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۵ میلیارد کالای فاقد مجوز در گراش

فرمانده انتظامی گراش گفت: ماموران این فرماندهی در بازرسی از ۳ خودرو انواع کالای فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ داود صادقی بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۳ خودرو سواری مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او گفت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از این خودرو‌ها ۶ دستگاه تلویزیون، ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف شویی، بخاری رو میزی، ۲ حلقه لاستیک و ۵۸ قلم انواع لوازم برقی آشپزخانه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی گراش با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه رانندگان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف کالای فاقد مجوز ۵ میلیاردی در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف سواری پژو پارس و کشف کالای فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو پارس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو انواع کالای فاقد مجوز شامل یک هزار و ۴۹۹ ثوب پوشاک، ۶۰۰ عدد جاسویچی و ۴۸۵ عدد کلیبس زنانه که خارجی و فاقد مجوز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سارقین منازل در کازرون دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: سارقینی که از راه‌های نفوذ پشت بام منازل وارد و اقدام به سرقت می‌کردند، دستگیر شدند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهر کازرون، تحقیقات پلیس برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ محمدیه قرار گرفت.

او اظهارداشت: در همین رابطه مأموران انتظامی موفق شدند با انجام یک سری اقدامات فنی و پلیسی ۲ سارق را دستگیر کنند.

سرهنگ مصطفایی بیان داشت: سارقین دستگیر شده در بازجویی تخصصی به ۷ فقره سرقت که از پشت بام‌های قابل نفوذ وارد منزل می‌شدند، اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی کازرون به منظور پیشگیری از وقوع سرقت‌های منزل از شهروندان درخواست کرد در زمان مسافرت‌های طولانی، تنها به داشتن قفل کتابی، حفاظ و... بسنده نکرده و منزل خود را به فردی مطمئن بسپارند و طلا، جواهرات و اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانک‌ها نگهداری کنند.

کشف کالای فاقد مجوز درفیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۲ خودرو و کشف ۵ میلیارد ریال کالای فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با کالای قاچاق، حین کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ سواری پژو مشکوک و آنها را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها مقادیری انواع کالای فاقد مجوز شامل ۲۷۸ جفت کفش و یک هزار و ۹۰۰ ثوب انواع پوشاک فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ مزارعی خاطر نشان کرد: قاچاق کالا پایه‌های تولید، اشتغال و اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند، لذا می‌طلبد دیگر دستگاه‌ها نیز با عزمی جهادی در این خصوص با پلیس همکاری بیشتری داشته باشند.

دستگیری کلاهبردار توسط پلیس جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری فردی خبر داد که با وعده‌های فریبنده، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع حکم جلب از مرجع قضایی مبنی بر دستگیری محکوم متواری (مسئول یکی از نمایندگی‌های سابق خودرو) که با وعده فریبنده تحویل خودرو از شهروندان کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران یگان جلب تحقیقات خود را آغاز و با هماهنگی قضایی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس جهرم با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: در مدت زمان یک ساله از تشکیل یگان جلب تاکنون، یک هزار و ۹۱۶ محکوم متواری دارای حکم جلب دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شده‌اند.

تخریبگر محیط زیست در بند قانون

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل یک لاشه گراز وحشی و مقادیر زیادی چوب درختان جنگلی تخریب شده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان داشت؛ ماموران انتظامی پاسگاه رستاق حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه وانت نیسان که حامل مقادیر زیادی چوب درختان جنگلی بود مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف نمودند.

او افزود: با بررسی‌های صورت گرفته از وانت مذکور، ضمن کشف بیش از یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب درختان جنگلی که بریدن آنها جرم می‌باشد، یک لاشه شکار شده گراز وحشی نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، متذکر شد: حفظ و حراست از محیط زیست یک امر همگانی بوده که تک تک افراد جامعه در صیانت از این مهم وظایفی دارند و می‌بایست در جهت برخورد با افرادی که به هر نحوی به محیط زیست آسیب می‌رسانند، با مجریان قانون همکاری داشته باشند.