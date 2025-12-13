باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق اصناف ایران، در آستانه فرارسیدن شب یلدا از برگزاری جشنواره فروش فوقالعاده اصناف ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
بر این اساس عرضهکنندگان کالاها و خدمات پرتقاضا شامل آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گلوگیاه تزئینی ویژه شب یلدا که قصد برگزاری حراج، جشنواره یا ارائه تخفیفات ویژه شب یلدا را دارند، میتوانند با هماهنگی اتاقهای اصناف سراسر کشور و با محوریت اتحادیههای صنفی منتخب در این جشنواره شرکت کنند.
این جشنواره در راستای برپایی نمایشگاهی به وسعت ایران و با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان در ایام منتهی به شب یلدا برگزار میشود.
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا
اتاق اصناف ایران همچنین در اطلاعیه دیگری به واحدهای صنفی عرضهکننده کالاها و محصولات ویژه شب یلدا اعم از فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به روزهای پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضا برای برخی کالاها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و نظر به اینکه احتمال افزایش بیرویه قیمت این گونه اجناس به صورت غیرمتعارف در بازار متصور است، لذا در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، با تعامل و همافزایی در استفاده از ظرفیتهای قانونی بازرسین اصناف و اتحادیههای صنفی، پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی عمدهفروشی و خردهفروشی در فضای حقیقی و مجازی از ۲۰ آذرماه تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ در دستور کار بازرسان اصناف قرار گرفته است.
در این طرح بازرسی، نظارت بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب، ارائه کالای با کیفیت مطلوب و پرهیز از گرانفروشی و کمفروشی از سوی فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه مورد تاکید بازرسان خواهد بود و با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.
این طرح با هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای نظارتی اعم از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشتهای مشترک اجرا خواهد شد.