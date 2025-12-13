اتاق اصناف ایران، در آستانه فرارسیدن شب یلدا از برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده اصناف ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق اصناف ایران، در آستانه فرارسیدن شب یلدا از برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده اصناف ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

بر این اساس عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات پرتقاضا شامل آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گل‌وگیاه تزئینی ویژه شب یلدا که قصد برگزاری حراج، جشنواره یا ارائه تخفیفات ویژه شب یلدا را دارند، می‌توانند با هماهنگی اتاق‌های اصناف سراسر کشور و با محوریت اتحادیه‌های صنفی منتخب در این جشنواره شرکت کنند.

این جشنواره در راستای برپایی نمایشگاهی به وسعت ایران و با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام منتهی به شب یلدا برگزار می‌شود.

اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا

اتاق اصناف ایران همچنین در اطلاعیه‌ دیگری به واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاها و محصولات ویژه شب یلدا اعم از فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به روزهای پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضا برای برخی کالاها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و نظر به اینکه احتمال افزایش بی‌رویه قیمت این گونه اجناس به صورت غیرمتعارف در بازار متصور است، لذا در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، با تعامل و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازرسین اصناف و اتحادیه‌های صنفی، پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در فضای حقیقی و مجازی از ۲۰ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دستور کار بازرسان اصناف قرار گرفته است.

در این طرح بازرسی، نظارت بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب، ارائه کالای با کیفیت مطلوب و پرهیز از گران‌فروشی و کم‌فروشی از سوی فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه مورد تاکید بازرسان خواهد بود و با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.

این طرح با هماهنگی و همکاری با سایر سازمان‌های نظارتی اعم از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک اجرا خواهد شد.

برچسب ها: شب یلدا ، کالای اساسی ، اتاق اصناف
خبرهای مرتبط
دستور یلدایی عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهاد‌های نظارتی
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
بازرسی از واحدهای عرضه اقلام شب یلدایی در آذربایجان‌شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت شب یلدا واریز خواهد شد؟
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴
نرخ گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت درست نیست/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ آذرماه
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
آخرین اخبار
اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند
رشد ۶۹۵ درصدی سرمایه گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد
بازطراحی فرودگاه امام تا نیمه نخست سال آینده انجام می‌شود
بهترین هتل‌های مشهد و تهران از نظر مردم
آیا قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافته است؟ / مردم تخلفات را گزارش دهند
۲۳ هزار میلیارد تومان بهبود در تمکین مالیاتی توسط مودیان با انجام محاسبات سیستمی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ آذرماه
تعیین تکلیف قیمت گذاری محصولات کشاورزی به کجا رسید؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴
افزایش بیش از ۶۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
واردات کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی آزاد شد
سود سهام عدالت شب یلدا واریز خواهد شد؟
علت نوسانات قیمت حبوبات در بازار چیست؟ /۱۰ تا ۲۰ درصد حبوبات مورد نیاز وارداتی است
اختصاص ۲۰۰ لیتر سهمیه مازاد بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
تکمیل سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری هندی ها در بندر چابهار
همکاری‌های مستمر ایران و ارمنستان در حوزه تبادل و تهاتر گاز و برق
از یک رویا تا یک برند ملی؛ داستان برند لوازم خانگی تکنو
ارتقای سه بندر به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم/ناهماهنگی‌های بین دستگاهی ودرون دستگاهی مهم‌ترین چالش بنادر کشور
عرضه هر عدد تخم مرغ بالاتر از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
نرخ گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت درست نیست/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته
اقدام حرفه‌ای کنترلر‌های مراقبت پرواز پس از ترکیدن لاستیک هواپیما یک شرکت هواپیمایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
پمپ بنزین‌ها پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین شلوغ شد/ مردم نگران سهمیه خود نباشند+ فیلم