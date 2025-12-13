دبیرکل حزب الله لبنان گفت: دولت مسئول تلاش برای تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان طی سخنانی در گردهمایی فاطمیون به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) اظهار داشت: زنان در مقاومت در دستیابی به دستاورد‌ها به عنوان دختران، مادران و همسران نقش داشته‌اند.

وی در بخشی از سخنان خود افزود: دولت مسئول تلاش برای تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است و مقاومت تمام آنچه را که از آن خواسته شده در اجرای توافق آتش‌بس و کمک به دولت انجام داده است.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: در نبرد اولی الباس اهداف دشمن را خنثی کردیم. دشمن صهیونیستی اعتراف کرد که در جنگ لبنان به دستاوردی نرسیده است.

وی با بیان این که حضور مقاومت به معنای جاری بودن زندگی است، گفت: خادمان اسرائیل در لبنان این رژیم را به جنگ علیه کشورشان تشویق می‌کنند. رژیم صهیونیستی بدون تصمیم آمریکا وارد جنگ نمی‌شود.

وی تاکید کرد: آمریکا باید درک کند که ما هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم حتی اگر آسمان به زمین بیاید. ما فرزندان امام حسین علیه السلام هستیم و هرگز تسلیم نمی‌شویم و هیهات من الذله.

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: این موضع ما شریف‌ترین موضع ملی ماست و مقاومت توانست چهار دستاورد عظیم را محقق کند. مقاومت در سال ۲۰۰۰ اراضی اشغالی لبنان را آزاد کرد و با پایداری افسانه‌ای خود حمله به لبنان را متوقف کرد.

وی با بیان این که اگر ما را بکشید خون ما جوانه می‌زند، افزود: اگر لبنان تسلیم شود برای همیشه محو خواهد شد. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: با وجود اسرائیل جایی برای مسلمانان و مسیحیان در لبنان نیست.

وی در بخشی از سخنانش گفت: تام باراک فرستاده ویژه ترامپ به سوریه و لبنان، می‌خواهد لبنان را به سوریه ضمیمه کند. دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه با بیان این که، دشمنان خواستار قدرت برای ارتش لبنان نیستند، اظهار داشت: حکومت باید از امتیازدهی دست بردارد. از حکومت لبنان می‌خواهم در سیاست‌هایش تجدیدنظر کند.

وی گفت: حکومت لبنان از حمایت از شهروندانش ناتوان است لذا نباید از ما بخواهد از کشور دفاع نکنیم.

منبع: العالم

برچسب ها: شیخ نعیم قاسم ، حزب الله لبنان
خبرهای مرتبط
اسرائیل هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
درگیری‌های مرزی اسرائیل و لبنان در آستانه تحول نظامی گسترده
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۶
-
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
اصلا نزارید
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سلاح حزب‌الله با تجهیزات اسرائیل قابل مقایسه نیست مگر با کلاشینکف و ژ۳ میشه رفت به جنگ سلاحهای پیشرفته اسرائیل ؟ این همه تونل‌های موشکی ایران در اختیار تون گذاشت پس کو چی شد این همه ترانه های قشنگ حزب‌الله سروده بود تلویزیون پخش میکرد آدم کیف میکرد گوش می‌دادیم
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
زنده باد حزب الله قهرمان
خاک بر سر دولت سرسپرده لبنان
۶
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
باشه دستت دردنکنه، حالا با این سلاح چکار می‌خواهی بکنی ؟
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
لعنت بر ترامپیسهای داخلی
۱۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
حماس هم هنوز سلاحش رو زمین نگذاشته ولی وضعیت غزه گویای همه چیز هست
۷
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
میدونید سکه شده 140میلیون ؟
۶
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
حزب الله باید پهباد های کوچک و پیشرفته باید بسازد که بتوانند پدافندهای آمریکا اسراییل را بزنند
۳۹
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
ماشاء الله. به شما افتخار می‌کنیم
۴۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
دولت غربگرای لبنان در تلاش برای خلع سلاح مقاومت لبنان در جهت تضمین منافع و اقدامات این روزهای رژیم های آمریکا و اسراییل است.
۳۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
هر چه ترامپ بخواهد همان خواهد شد . این خط و این نشان ‌ .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
باید عمل کنید
خداوند بیامرز سید نصرالله را
۴۱
۲۰
پاسخ دادن
سوریه: آمریکا هشدار درباره حمله احتمالی داعش را جدی نگرفت
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
فیدان: فلسطین قطب‌نمای اخلاقی زمانه ماست
اوربان: توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه «اعلان جنگ» است
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
آخرین اخبار
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم
فیدان: فلسطین قطب‌نمای اخلاقی زمانه ماست
اوربان: توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه «اعلان جنگ» است
سوریه: آمریکا هشدار درباره حمله احتمالی داعش را جدی نگرفت
کشته شدن ۶ نیروی صلح‌بان بنگلادشی در سودان
سنتکام: سه آمریکایی در کمین داعش در سوریه کشته شدند
صد‌ها نفر در استکهلم در اعتراض به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه تجمع کردند
بلومبرگ: اروپا از طرح ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین واهمه دارد
زاخارووا: واکنش روسیه به مسدود شدن دارایی‌هایش به زودی اعلام می‌شود
حماس حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه را «نقض آشکار آتش‌بس» خواند
پهپاد ناشناس پروازهای فرودگاه اسلو را مختل کرد
ادعای تل‌آویو درباره شهادت فرمانده حماس در حمله پهپادی به غزه
زخمی شدن نیرو‌های آمریکایی و سوری بر اثر تیراندازی افراد ناشناس 
اسرائیل هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۱۰۰۰ نفر گذشت
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ؛ وقتی انگشت اتهام او به سمت خودش می‌چرخد
دبیرکل حزب‌الله لبنان: آمریکا بداند هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
دولت غزه: طوفان جان ۱۱ فلسطینی را گرفت و ۴ میلیون دلار خسارت وارد کرد
اردوغان پس از دیدار با پوتین: «صلح دور نیست»
درگیری‌های مرزی اسرائیل و لبنان در آستانه تحول نظامی گسترده