معاون وزیر نفت گفت:اگر پلاک آن خودرو در «گروه کاربری پلاک آزاد» تعریف شده باشد، سهمیه سوخت اول و دوم این خودروها حذف خواهد شد.»

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کرامت ویس‌کرمی معاون وزیر نفت درخصوص وضعیت سهمیه سوخت خودروهای فعال در مناطق آزاد و همچنین خودروهای تولید داخل زیر و بالای یک میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرد و اعلام نمود که خودروهای کارخانه‌ای داخلی مشکلی در دریافت سهمیه ندارند، اما قیمت کارخانه‌ای تعیین‌کننده سهمیه آینده خواهد بود.

معاون وزیر نفت در خصوص مسائل پیرامون تکلیف حدود ۹۸ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دارای پلاک مناطق آزاد اظهار داشت: «اگر پلاک آن خودرو در «گروه کاربری پلاک آزاد» تعریف شده باشد، سهمیه سوخت اول و دوم این خودروها حذف خواهد شد.»

وی با تفکیک قائل شدن میان گروه‌های کاربری، ادامه داد: «اما اگر خودرویی جزو گروه تاکسی‌هایی باشد که پلاک اصلی‌ آنها آزاد نیست و کارت فعالیت آن‌ها به‌عنوان تاکسی خورده باشد، مشکلی در سهمیه‌بندی نخواهند داشت و سهمیه آن‌ها تغییری نمی‌کند.»

ویس‌کرمی تأکید کرد که گروه کاربری «پلاک مناطق آزاد» توسط پلیس راهور به وزارت نفت اعلام می‌شود و بر مبنای آن تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

خودروهای مونتاژی داخلی مشمول سهمیه اولیه

در ادامه، معاون وزیر نفت توضیح داد: «خودروهای مونتاژی که در داخل کشور توسط کارخانه‌ها تولید می‌شوند، در کارت خودرو و VIN (کد یکتای ۱۷ رقمی) آن‌ها، کشور سازنده «ایران» ثبت می‌شود. بر این اساس، تمامی خودروهای مونتاژی که توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شوند، جزو «نوشماره داخلی» محسوب شده و سهمیه سوختشان تاکنون مشکلی نداشته است.»

ویس‌کرمی  به مرحله بعدی اجرای طرح اشاره کرد که بر اساس بند ۳ مصوبه هیئت وزیران و اصلاحات کارگروه بند ۸، قیمت کارخانه‌ای خودروها معیار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، خودروهای نو شماره‌ای که **قیمت کارخانه آن‌ها بالای یک میلیارد تومان باشد، مشمول دریافت سهمیه‌های اول و دوم نخواهند شد. این اصلاحیه اخیراً در کارگروه مصوبه مربوطه انجام پذیرفته است.

معاون وزیر نفت افزود: در مقابل، خودروهای نو شماره داخلی که قیمت کارخانه‌ای زیر یک میلیارد تومان دارند، کماکان طبق روال سابق، سهمیه ۱۵۰ لیتری خود را دریافت خواهند کرد.»

وی در خصوص زمان‌بندی اجرای این مرحله گفت: «امروز (اولین روز اجرای طرح فعلی) تغییری در رویه خودروهای نو شماره ایجاد نشده است. اجرای این مرحله جدید نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق به هموطنان است. تاریخی که در سند خودرو درج می‌شود (تاریخ سند)، معیار ما خواهد بود؛ به عنوان مثال، اگر تاریخ مصوب برای اجرا اول دی‌ماه باشد، خودروی نو شماره‌ای که سندش بعد از این تاریخ صادر شده باشد و قیمت کارخانه‌اش بالای یک میلیارد تومان باشد، کارت سوختی که سهمیه اول و دوم را دریافت می‌کند، نخواهد داشت.»

ویس‌کرمی تأکید کرد: «برای خودروهای دست دومی که در بازار بین مردم رد و بدل می‌شوند، هیچ مشکلی وجود ندارد و شماره‌گذاری مجدد بر سهمیه سوخت آن‌ها تأثیری نمی‌گذارد.»

Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۳:۳۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
فکر کنم در آینده نزدیک برای یک باک بنزین باید هفت خان رستم رو رد کنیم.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۰۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
بازی گرانی سوخت جدی شروع شد!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
ای بابا 5000 تومان که پولی نیست این همه داد و بیداد راه انداخته اید.
۸
۲
پاسخ دادن
