مقامات محلی در آلمان اعلام کردند که پنج نفر به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی با خودرو در یک بازار کریسمس در باواریا دستگیر شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات محلی اعلام کردند که پنج نفر در آلمان به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در یک بازار کریسمس در منطقه دینگولفینگ-لاندو در باواریا دستگیر شده‌اند.

مظنونان روز جمعه دستگیر شدند و شامل یک تبعه مصری هستند که گفته می‌شود «خواستار حمله با خودرو» در بازار کریسمس شده است، سه شهروند مراکشی که «تمایل خود را برای انجام حمله اعلام کرده‌اند» و یک تبعه سوری که مظنونان دیگر را تشویق کرده است. این حادثه به عنوان تلاشی برای تحریک به قتل با "انگیزه افراطی" در نظر گرفته می‌شود.

با نزدیک شدن به عید کریسمس و شلوغ شدن بازار‌ها در آلمان خطر اینگونه حملات نیز بیشتر می‌شود. سال گذشته «حمله» پناهجوی افغان با خودرو در مونیخ حداقل ۳۰ مجروح به جا گذاشت راندن خودرویی به سمت تجمع یک اتحادیه کارگری در شهر مونیخ آلمان ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. پلیس اعلام کرده که در نتیجه برخورد این خودرو با جمعیت، دست‌کم ۳۰ نفر زخمی شده‌اند که برخی از آنها جراحات بسیار جدی دارند.

همچنین حمله با خودرو در مانهایم آلمان نیز دو کشته و چند زخمی به دنبال داشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله تروریستی ، آلمان
خبرهای مرتبط
آلمان سفیر روسیه را احضار کرد
اوربان: توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه «اعلان جنگ» است
جلسه هیئت اوکراینی با مشاوران امنیت ملی آمریکا و اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۵۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
این اشغال ها باعث نفرت از مهاجرین می‌گردند.
۰
۰
پاسخ دادن
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
آخرین اخبار
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد