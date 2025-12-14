باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات محلی اعلام کردند که پنج نفر در آلمان به اتهام برنامهریزی برای انجام حمله تروریستی در یک بازار کریسمس در منطقه دینگولفینگ-لاندو در باواریا دستگیر شدهاند.
مظنونان روز جمعه دستگیر شدند و شامل یک تبعه مصری هستند که گفته میشود «خواستار حمله با خودرو» در بازار کریسمس شده است، سه شهروند مراکشی که «تمایل خود را برای انجام حمله اعلام کردهاند» و یک تبعه سوری که مظنونان دیگر را تشویق کرده است. این حادثه به عنوان تلاشی برای تحریک به قتل با "انگیزه افراطی" در نظر گرفته میشود.
با نزدیک شدن به عید کریسمس و شلوغ شدن بازارها در آلمان خطر اینگونه حملات نیز بیشتر میشود. سال گذشته «حمله» پناهجوی افغان با خودرو در مونیخ حداقل ۳۰ مجروح به جا گذاشت راندن خودرویی به سمت تجمع یک اتحادیه کارگری در شهر مونیخ آلمان دهها زخمی بر جای گذاشته است. پلیس اعلام کرده که در نتیجه برخورد این خودرو با جمعیت، دستکم ۳۰ نفر زخمی شدهاند که برخی از آنها جراحات بسیار جدی دارند.
همچنین حمله با خودرو در مانهایم آلمان نیز دو کشته و چند زخمی به دنبال داشت.
منبع: خبرگزاری فرانسه