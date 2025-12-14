پیش‌فروش بلیط قطار دی‌ 1404 (تاریخ رفت از اول تا ۳۰ دی ماه و مسیر برگشت از اول دی ماه تا اول بهمن‌) در بازه زمانی اعلام شده به صورت آنلاین از پلتفرم‌های مجاز آنلاین فروش بلیط و حضوری توسط مراکز و آژانس های معتبر و مجاز گردشگری آغاز خواهد شد. زمان و تاریخ دقیق پیش فروش، متعاقبا اعلام می‌شود.

درصورتی که نتوانستید در ساعت‌های ابتدایی پیش‌فروش خرید خود را انجام دهید، می‌توانید پس از پایان زمان اعلام شده، در پیش‌ فروش همزمان آنلاین و حضوری که در همان روز و در ساعات بعدازظهر به بعد انجام می‌شود، بلیط خود را تهیه کنید.