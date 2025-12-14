دولت دونالد ترامپ آماده است در قبال توافق اوکراین بر واگذاری بخشی از قلمرو به روسیه، تضمین‌های امنیتی با الگوی ناتو را به کی‌یف ارائه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش آکسیوس، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آماده است در صورت توافق کی‌یف بر امتیازات سرزمینی به روسیه، تضمین‌های امنیتی با الگوی ناتو و تأیید کنگره را به اوکراین ارائه دهد. اوکراین هرگونه امتیازدهی را رد کرده و در عوض خواستار آتش‌بس شده است - پیشنهادی که مسکو آن را به عنوان حیله‌ای برای خریدن زمان و طولانی‌کردن درگیری رد کرده است.

این گزارش به نقل از مقامات نامشخص آمریکایی می‌گوید مذاکرات درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا و کشور‌های اتحادیه اروپا به اوکراین «پیشرفت قابل توجهی» داشته است. یک منبع آکسیوس ادعا کرد که واشنگتن به دنبال تضمینی است «که یک چک سفیدامضا نباشد...، اما به اندازه کافی قوی باشد» و افزود: «ما آماده‌ایم آن را برای رأی به کنگره بفرستیم.»

این مقام ادامه داد که بسته پیشنهادی مستلزم امتیازات سرزمینی خواهد بود، به طوری که اوکراین «حاکمیت بر حدود ۸۰درصد قلمرو خود را حفظ کند» و «بزرگ‌ترین و قوی‌ترین تضمین امنیتی که تاکنون دریافت کرده» را همراه با «یک بسته رفاهی بسیار قابل توجه» دریافت نماید.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفته است مسکو آماده بحث درباره چارچوب تضمین‌های امنیتی است به شرطی که علیه روسیه نباشد. وی افزود مسکو معتقد است واشنگتن «واقعاً به یک حل‌و‌فصل عادلانه که منافع مشروع همه طرف‌ها را حفظ می‌کند، علاقه‌مند است.»

گزارش آکسیوس همچنین می‌گوید آمریکا اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، که حاکی از امکان برگزاری همه‌پرسی درباره امتیازات سرزمینی به ویژه در مورد دونباس بود را «پیشرفت» می‌داند.

با این حال، مسکو تأکید کرده که دونباس - که در سال ۲۰۲۲ با اکثریت قاطع به الحاق به روسیه رأی داد - قلمرو حاکمیتی روسیه است و نیرو‌های اوکراینی به هر طریق ممکن از این منطقه بیرون رانده خواهند شد. همچنین پیشنهاد شده که بازی همه‌پرسی زلنسکی حیله‌ای برای طولانی‌کردن درگیری و کسب زمان برای ترمیم ارتش اوکراین است.

مسکو اصرار دارد که صلح پایدار تنها در صورتی قابل دستیابی است که اوکراین متعهد به عدم پیوستن به ناتو، خلع سلاح، زدودن اندیشه‌های نئونازی، محدود کردن اندازه ارتش خود و به رسمیت شناختن واقعیت‌های سرزمینی جدید شود.

منبع: آرتی

