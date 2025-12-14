سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که ایالات متحده به عنوان دارنده بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان، مسئولیت اصلی ایجاد شرایط برای «خلع سلاح هسته‌ای کامل» و کاهش بیشتر تسلیحات خود را بر عهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت چین در واشنگتن روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به عنوان کشوری که بزرگترین زرادخانه هسته‌ای را دارد، مسئولیت ایجاد شرایط برای «خلع سلاح هسته‌ای کامل و جامع» را بر عهده دارد.

این سفارتخانه به خبرگزاری روسی ریا نووستی گفت که ایالات متحده همچنین باید «با وجدان مسئولیت ویژه و اصلی خود را در زمینه خلع سلاح هسته‌ای انجام دهد و زرادخانه هسته‌ای خود را بیشتر کاهش دهد».

لیو پنگیو، سخنگوی سفارت، تأکید کرد که چین «به سیاست عدم استفاده اول و یک استراتژی هسته‌ای متمرکز بر دفاع از خود پایبند است» و زرادخانه هسته‌ای آن در حداقل سطح لازم برای امنیت ملی نگه داشته می‌شود.

بر اساس گزارش ادعایی واشنگتن پست، زرادخانه هسته‌ای چین طی پنج سال گذشته با افزایش قابل توجهی رو‌به‌رو بوده و به حدود ۶۰۰ کلاهک رسیده است. اندازه زرادخانه هسته‌ای چین همچنان یکی از محافظت‌شده‌ترین اسرار پکن باقی مانده است.

چین به «سیاست عدم استفاده اول» (No First Use - NFU) پایبند است. این به معنای آن است که چین متعهد شده است تنها در صورتی از سلاح هسته‌ای استفاده کند که ابتدا مورد حمله هسته‌ای قرار گیرد. این سیاست از دهه ۱۹۶۰ میلادی اعلام شده است.

هدف اصلی توانایی هسته‌ای چین، بازدارندگی حداقلی قابل اعتماد در برابر قدرت‌های هسته‌ای دیگر است. آنها به دنبال تضمین این موضوع هستند که در صورت هرگونه حمله هسته‌ای، توانایی یک ضربه متقابل ویرانگر را داشته باشند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سفارت چین در آمریکا ، زراد خانه هسته ای
خبرهای مرتبط
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سلاح غیر هسته ای هم باید ممنوع بشه چون جمعیت دنیا خیلی زیاد شده و سلاحهای گرم کره زمین رو آلوده میکنن و باید مثل قدیم با شمشیر و نیزه با هم بجنگن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
آره راست میگی به ئنظرم از اون عقب تر برن بهتره یعنی شمشیر و نیزه را هم کنار بگذارند مردونه تک به تک گلاویز شن یا با هم بصورت دوستانه کشتی بگیرند خیلی عالی میشه ....
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
آخرین اخبار
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد