باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت چین در واشنگتن روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به عنوان کشوری که بزرگترین زرادخانه هستهای را دارد، مسئولیت ایجاد شرایط برای «خلع سلاح هستهای کامل و جامع» را بر عهده دارد.
این سفارتخانه به خبرگزاری روسی ریا نووستی گفت که ایالات متحده همچنین باید «با وجدان مسئولیت ویژه و اصلی خود را در زمینه خلع سلاح هستهای انجام دهد و زرادخانه هستهای خود را بیشتر کاهش دهد».
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت، تأکید کرد که چین «به سیاست عدم استفاده اول و یک استراتژی هستهای متمرکز بر دفاع از خود پایبند است» و زرادخانه هستهای آن در حداقل سطح لازم برای امنیت ملی نگه داشته میشود.
بر اساس گزارش ادعایی واشنگتن پست، زرادخانه هستهای چین طی پنج سال گذشته با افزایش قابل توجهی روبهرو بوده و به حدود ۶۰۰ کلاهک رسیده است. اندازه زرادخانه هستهای چین همچنان یکی از محافظتشدهترین اسرار پکن باقی مانده است.
چین به «سیاست عدم استفاده اول» (No First Use - NFU) پایبند است. این به معنای آن است که چین متعهد شده است تنها در صورتی از سلاح هستهای استفاده کند که ابتدا مورد حمله هستهای قرار گیرد. این سیاست از دهه ۱۹۶۰ میلادی اعلام شده است.
هدف اصلی توانایی هستهای چین، بازدارندگی حداقلی قابل اعتماد در برابر قدرتهای هستهای دیگر است. آنها به دنبال تضمین این موضوع هستند که در صورت هرگونه حمله هستهای، توانایی یک ضربه متقابل ویرانگر را داشته باشند.
منبع: رویترز