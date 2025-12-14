مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: شرکت واحد درصدد است تا با هر شرکت داخلی که بتواند اتوبوس‌های مورد نیاز پایتخت را تامین کند، قرارداد ببندد.

احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  اظهار کرد: شرکت واحد درصدد است تا با هر شرکت داخلی که بتواند اتوبوس های مورد نیاز پایتخت را تامین کند قرارداد ببندد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به صحبت های اخیر رییس شورای شهر مبنی بر انعقاد قرارداد با برخی شرکت های داخلی که آمادگی دارند، تصریح کرد: با شرکت‌هایی که رئیس شورا به انعقاد قرارداد با آنها تاکید داشت، از قبل قرارداد داریم.

وی ادامه داد: قراردادی که پیش از این با این شرکت‌ها داشتیم هنوز تکمیل نشده است؛ چرا که ماشین ها برای تعمیر به شرکت بازگشته‌اند. این شرکت ها باید اتوبوس ها را تعمیر می کردند و تحویل می دادند.

قیومی در پاسخ به این سوال که آیا برای قراردادهای جدید مشکل اعتبار وجود دارد، گفت: خیر. این شرکت ها هم قرار بود ماشین را تعمیر کرده و برگردانند؛ درواقع مشکل ما کیفی بود و بحث تامین اعتبار در کل وجود ندارد. 

