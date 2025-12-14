سوابق دیپلماتیک از طبقه‌بندی خارج شده نشان می‌دهد که نیرو‌های آمریکایی مستقر در ژاپن برای احتمال درگیری هسته‌ای در طول جنگ سرد آماده شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری کیودو با استناد به سوابق دیپلماتیک از طبقه‌بندی خارج شده گزارش داد که نیرو‌های آمریکایی مستقر در ژاپن برای احتمال جنگ هسته‌ای در طول جنگ سرد آماده شده بودند.

به گفته این خبرگزاری، این سوابق نشان می‌دهد که نیرو‌ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ چندین تمرین بمب هیدروژنی شبیه‌سازی شده را در جنوبی‌ترین استان اوکیناوای ژاپن انجام داده‌اند. این خبرگزاری به همراه محقق تاکوما ناکاشیما، «گاه‌شمار فرماندهی» را از مرکز فرماندهی در ایواکونی، که سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ را پوشش می‌دهد، تجزیه و تحلیل کردند.

این اسناد نشان می‌دهد که پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده مستقر در ایواکونی در استان یاماگوچی حداقل بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ در رزمایش‌هایی در اوکیناوا شرکت داشته‌اند.

اوکیناوا از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۲ تحت اشغال ایالات متحده باقی ماند و برخی از رزمایش‌ها حتی پس از بازگرداندن این جزایر به دولت ژاپن در ماه مه ۱۹۷۲ نیز ادامه یافت.

ژاپن، یکی از قدیمی‌ترین متحدان واشنگتن در منطقه وسیع‌تر آسیا و اقیانوسیه، در حال حاضر میزبان بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی به همراه پایگاه‌های نظامی و سیستم‌های تسلیحاتی متعدد است.

