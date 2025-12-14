مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط با اشاره به نقش تعیین‌کننده ایمن‌سازی محور شاهرود ـ سبزوار در حفظ آخرین جمعیت‌های یوز آسیایی کشور، بر همکاری وزارت راه و محیط‌زیست برای اجرای پروژه ملی حفاظت از یوز آسیایی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- باقر نظامی مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط گفت: در راستای کاهش تلفات یوز آسیایی در تصادفات جاده‌ای، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست اجرای پروژه‌ای مشترک برای ایمن‌سازی محور شاهرود ـ سبزوار را در دستور کار قرار داده است؛ پروژه‌ای که فراتر از وظایف قانونی این وزارتخانه تعریف می‌شود و با هدف حمایت از پروژه ملی یوز آسیایی اجرا خواهد شد.

وی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی از اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۳، رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را برای اجرای فنس کشی در ۱۰ کیلومتر این محور اختصاص داده است، اما مقرر است اعتباری اختصاص داده شود که تمام این ۱۰۰ کیلومتر فنس‌کشی شود. 

نظامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه اظهارکرد: این همکاری نتیجه پیگیری‌های مستمر و توافق‌های فنی میان دو دستگاه است. جلسات کارشناسی و فنی با حضور مشاوران پروژه به‌صورت منظم در حال برگزاری است و برآورد‌های مالی و فنی طرح به‌تدریج نهایی می‌شود.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی در این طرح نقش حمایتی ایفا می‌کند و اجرای این اقدامات به‌منظور کمک به حفاظت از گونه‌ای در معرض انقراض انجام می‌شود. این موضوع از منظر قانونی جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه محسوب نمی‌شود، اما در قالب مسئولیت اجتماعی و همکاری بین دستگاهی دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: این همکاری می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های ملی حفاظت از حیات وحش باشد و نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی کشور است.

نظامی بلوچی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد تلفات یوز در دو دهه اخیر ناشی از تصادفات جاده‌ای بوده است، محور شاهرود - سبزوار را به‌عنوان هات‌اسپات (مهم‌ترین کانون خطر) تلفات این گونه در کشور معرفی کرد.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط در ادامه اظهار کرد: در حدود ۵۰ کیلومتر از این محور به‌صورت متمرکز شاهد تصادفات یوز بوده‌ایم و از مجموع ۲۷ مورد تصادف جاده‌ای ثبت‌شده یوز آسیایی در کشور، ۱۳ مورد آن به‌طور اختصاصی در همین مسیر رخ داده است؛ تصادفاتی که در برخی موارد منجر به تلف شدن یوز در محل حادثه و در برخی دیگر حتی پیش از انتقال به مراکز درمانی شده است.

وی افزود: طی یک دهه گذشته، اقدامات محدودی مانند فنس‌کشی در طول دو تا پنج کیلومتر انجام شد، اما با توجه به تداوم تلفات، مشخص شد این اقدامات پاسخگو نیست و در صورت ادامه این روند، خطر انقراض یوز آسیایی به‌طور جدی افزایش می‌یابد.

نظامی بلوچی در ادامه گفت: طرح جامع ایمن‌سازی محور شاهرود - سبزوار با هدف جلوگیری از تصادفات حیات وحش بر همین اساس در دستور کار قرار گرفته است. این طرح شامل فنس‌کشی کامل محدوده‌ای به طول تقریبی ۹۰ تا ۱۰۰ کیلومتر، اصلاح و تبدیل آب‌گذر‌ها به زیرگذر‌های قابل تردد برای یوز و سایر گونه‌های حیات وحش، تأمین روشنایی در نقاط پرخطر و اجرای اقدامات هشداردهنده جاده‌ای است.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط تأکید کرد: این اقدامات به‌صورت مستمر در جلسات فنی هفتگی پیگیری می‌شود و هدف اصلی آن، کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی هم‌زمان برای رانندگان و حیات وحش است.

نظامی بلوچی در پایان گفت: ایمن‌سازی این محور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آخرین جمعیت‌های یوز آسیایی کشور داشته باشد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات فوری در چارچوب پروژه ملی یوز تلقی می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فنس کشی ، یوز آسیایی
خبرهای مرتبط
نقش مهم توانمندسازی زنان بومی و محلی در دفاع از تنوع زیستی ایران
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
مشاهده و ثبت تصویر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
هوای تهران در وضعیت مطلوب
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
آخرین اخبار
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید/ افزودن دیون به کد ملی راننده قبلی
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
هوای تهران در وضعیت مطلوب
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط
جهانگیر: انس با قرآن و نقش زنان کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی است
نوسان قیمت برنج متوقف شد
ضرورت رزرو طرح ترافیک در صورت انجام سفر‌های ضروری
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلفات مرتبط با معاینه فنی وسایل نقلیه
ارزبری قابل توجه از کشور در بحث فرآوری بافت
مقاوم‌سازی ۲۲ پل در پایتخت در چهار سال اخیر
افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کرایه تاکسی‌ها ندارد
معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
شفافیت مالی و توانمندسازی نیروی انسانی، ستون‌های اصلی چابک‌سازی هلال‌احمر است
تداوم عملیات هلال‌احمر در ۱۸ استان/ رهاسازی بیش از هزار خودرو از برف و کولاک
سومین مرکز کوثر ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ افتتاح شد
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک؛ گامی عملی در مسیر طرح ملی یک میلیارد درخت
ایمنی و ساماندهی گود‌های پر خطر منطقه ۱۳
بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر