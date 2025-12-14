باشگاه خبرنگاران جوان- باقر نظامی مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاههای مرتبط گفت: در راستای کاهش تلفات یوز آسیایی در تصادفات جادهای، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست اجرای پروژهای مشترک برای ایمنسازی محور شاهرود ـ سبزوار را در دستور کار قرار داده است؛ پروژهای که فراتر از وظایف قانونی این وزارتخانه تعریف میشود و با هدف حمایت از پروژه ملی یوز آسیایی اجرا خواهد شد.
وی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی از اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۳، رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را برای اجرای فنس کشی در ۱۰ کیلومتر این محور اختصاص داده است، اما مقرر است اعتباری اختصاص داده شود که تمام این ۱۰۰ کیلومتر فنسکشی شود.
نظامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه اظهارکرد: این همکاری نتیجه پیگیریهای مستمر و توافقهای فنی میان دو دستگاه است. جلسات کارشناسی و فنی با حضور مشاوران پروژه بهصورت منظم در حال برگزاری است و برآوردهای مالی و فنی طرح بهتدریج نهایی میشود.
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی در این طرح نقش حمایتی ایفا میکند و اجرای این اقدامات بهمنظور کمک به حفاظت از گونهای در معرض انقراض انجام میشود. این موضوع از منظر قانونی جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه محسوب نمیشود، اما در قالب مسئولیت اجتماعی و همکاری بین دستگاهی دنبال میشود.
وی اضافه کرد: این همکاری میتواند الگویی برای سایر پروژههای ملی حفاظت از حیات وحش باشد و نشاندهنده اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی کشور است.
نظامی بلوچی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد تلفات یوز در دو دهه اخیر ناشی از تصادفات جادهای بوده است، محور شاهرود - سبزوار را بهعنوان هاتاسپات (مهمترین کانون خطر) تلفات این گونه در کشور معرفی کرد.
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاههای مرتبط در ادامه اظهار کرد: در حدود ۵۰ کیلومتر از این محور بهصورت متمرکز شاهد تصادفات یوز بودهایم و از مجموع ۲۷ مورد تصادف جادهای ثبتشده یوز آسیایی در کشور، ۱۳ مورد آن بهطور اختصاصی در همین مسیر رخ داده است؛ تصادفاتی که در برخی موارد منجر به تلف شدن یوز در محل حادثه و در برخی دیگر حتی پیش از انتقال به مراکز درمانی شده است.
وی افزود: طی یک دهه گذشته، اقدامات محدودی مانند فنسکشی در طول دو تا پنج کیلومتر انجام شد، اما با توجه به تداوم تلفات، مشخص شد این اقدامات پاسخگو نیست و در صورت ادامه این روند، خطر انقراض یوز آسیایی بهطور جدی افزایش مییابد.
نظامی بلوچی در ادامه گفت: طرح جامع ایمنسازی محور شاهرود - سبزوار با هدف جلوگیری از تصادفات حیات وحش بر همین اساس در دستور کار قرار گرفته است. این طرح شامل فنسکشی کامل محدودهای به طول تقریبی ۹۰ تا ۱۰۰ کیلومتر، اصلاح و تبدیل آبگذرها به زیرگذرهای قابل تردد برای یوز و سایر گونههای حیات وحش، تأمین روشنایی در نقاط پرخطر و اجرای اقدامات هشداردهنده جادهای است.
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاههای مرتبط تأکید کرد: این اقدامات بهصورت مستمر در جلسات فنی هفتگی پیگیری میشود و هدف اصلی آن، کاهش تلفات جادهای و افزایش ایمنی همزمان برای رانندگان و حیات وحش است.
نظامی بلوچی در پایان گفت: ایمنسازی این محور میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ آخرین جمعیتهای یوز آسیایی کشور داشته باشد و بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات فوری در چارچوب پروژه ملی یوز تلقی میشود.
