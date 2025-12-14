وزیر راه وشهرسازی به تشکیل ستاد ملی گذر اشاره کرد که سند آن به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق روز یکشنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در مصلی امام خمینی تهران به حضور حداقلی غرفه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی و دستگاه تابع در این دوره از نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این موضوع در این دوره از نمایشگاه یک انتخاب آگاهانه بوده است. البته این بدان معنا نیست که مدیران صنعت حمل و نقل و لجستیک در این نمایشگاه حضور نخواهند داشت بلکه ماموریت ویژه دارند که حضور پررنگ‌تری نسبت به ادوار گذشته داشته باشند و به شنیدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی بپردازند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این نمایشگاه شاهد آن هستیم، توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی است.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تقویت جایگاه لجستیک ایران تاکید کرد و بیان داشت: توسعه همکاری‌های ملی و بین المللی حمل و نقلی را بر پایه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: حمل و نقل و نوع گفتمان در این حوزه، یکی از پایه‌های دیپلماسی اقتصادی است که به ویژه در تعامل با کشورهای همسایه آن را دنبال می‌کنیم و برایمان بسیار مهم است.

صادق همچنین به نقشه راه کلان وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: یک دیپلماسی فعال را در این حوزه با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم پیشرفت دنبال می‌کنیم که مهم‌ترین نکته آن تسهیلگری دولت است.

وی اضافه کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی چند محور را جزو ماموریت‌های اصلی خود می‌داند که نخستین آن تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورهای شمال- جنوب و شرق به غرب است.

وی خاطرنشان کرد: اتصال ریلی چابهار به زاهدان و تملک اراضی محور ریلی رشت - آستارا، همچنین تکمیل خط آهن شلمچه به بصره در کریدور شرق به غرب، بخشی از این ماموریت کریدوری است.

وی تاکید کرد: دیپلماسی فعال حمل و نقل و ترانزیت در همه سفرها به کشورهای همسایه مورد تاکید است و مسئولان آن کشورها مرتباً پیگیر موارد به ویژه کریدورها هستند.

صادق همچنین به تشکیل ستاد ملی گذر اشاره کرد که سند آن به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.به طور قطع این مهم در حذف بروکراسی‌ها در حمل و نقل و ترانزیت تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تاکید موکد دارد که مرز باید محل عبور باشد نه توقف و با پنجره واحدی که به کوشش همکاران وزارت راه و شهرسازی و گمرک در حال تهیه است، گام بلندی در کوتاه کردن رفت و آمدها در مرزها برداشته خواهد شد.

وی، شکل‌گیری صندوق حمل و نقل را جزو مطالبات اساسی بخش خصوصی عنوان کرد که به‌جد در حال پیگیریست و طی ماه‌های آینده اخبار خوبی از آن خواهیم شنید.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، حضور حداکثری بخش خصوصی در این دوره از نمایشگاه نشان می‌دهد که آینده صنعت با همدلی تسهیلگری و کاهش مشکلات بخش خصوصی روشن است اما نیازمند جسارت در تصمیم گیری و شجاعت در اجرا هستیم.