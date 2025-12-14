باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: به منظور تامین گوشت مرغ در آبان ماه گذشته، میزان یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۵۵ قطعه به ارزش اقتصادی ۳۲ میلیارد و ۱۴۴ تومان در واحد‌های مرغداری این شهرستان جوجه ریزی انجام شد.

او با بیان اینکه صدور ۴۹ مجوز جوجه ریزی در سامانه مدیریت اطلاعات صنعت و طیور سماسط نشان دهنده رشد و توسعه مرعداری در این شهرستان است، افزود: این مجوز‌ها معمولاً شامل بررسی‌های فنی، بهداشتی و اقتصادی هستند و اطمینان از رعایت استاندارد‌ها صادر می‌شوند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: ثبت اطلاعات جوجه ریزی در سامانه (سماسط) این امکان را می‌دهد که بر روند تولید نظارت شود و از وضعیت واحد‌های مرغداری آگاهی پیدا کنند این اطلاعات از جمله تعداد جوجه ها، تاریخ جوجه ریزی، وضعیت بهداشتی و سایر عوامل موثر بر تولید است.

او با تشریح فرآیند جوجه ریزی شامل مراحل مختلفی از قبیل آماده سازی سالن ها، انتخاب نژاد مناسب، تامین خوراک و آب و مدیریت بهداشت است که هر یک از مراحل نقش مهمی در موفقیت تولید دارند، افزود: انتخاب نژاد مناسب جوجه‌ها یکی از اولین و مهم‌ترین مراحل جوجه ریزی است و نژاد‌های مختلف دارای ویژگی‌های متفاوتی از جمله رشد، کیفیت گوشت و مقاومت به بیماری‌ها هستند و نژاد‌های گوشتی مانند راس و کاب به دلیل رشد سریع و کیفیت بالای گوشت معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صفری اوریمی با اشاره به اینکه زمان بندی مناسب جوجه ریزی برای تامین مستمر گوشت مرغ بسیار مهم است و با برنامه ریزی دقیق می‌توان تولید را در طول سال بهینه کرد و از نوسانات بازار جلوگیری کرد در پایان، گفت: جوجه ریزی صحیح و مدیریت شده باعث افزایش درآمد اقتصادی برای مرغداران می‌شود و با توجه به تقاضای بالای بازار برای گوشت مرغ، تولید پایدار و مستمر می‌تواند به تثبیت جایگاه اقتصادی واحد‌های مرغداری کمک کند.