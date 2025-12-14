واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه اردن، تصویب دولت اشغالگر اسرائیل برای تأسیس ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرد.
خبرگزاری پترا به نقل از سخنگوی این وزارتخانه، فواد المجالی گزارش داد که این تصمیم «نقض آشکار حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی است»، تلاشها برای تحقق راه حل دو دولتی را تضعیف میکند و «نقض صریح حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، پایان اشغال و برپایی دولت مستقلشان با قدس به عنوان پایتخت» محسوب میشود. وی تأکید کرد که اسرائیل هیچ حاکمیتی بر کرانه باختری اشغالی ندارد.
المجالی بر محکومیت قاطع و رد مطلق اردن نسبت به ادامه پروژهها و طرحهای شهرکسازی در کرانه باختری تأکید کرد و آنها را تحکیم اشغال و گسترش شهرکسازی و نقض حقوق بینالملل و قطعنامههای مشروعیت بینالمللی مرتبط — به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل — توصیف کرد. وی همچنین به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرد که بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل و بطلان اقدامات ساخت شهرکها و الحاق در کرانه باختری تأکید کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه اردن از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته، اسرائیل را وادار به توقف تشدید خطرناک و اقداماتش کند و تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین را تضمین نماید.
کمیته موسوم به وزیران اسرائیل که به عنوان «کابینه امنیتی» شناخته میشود، روز پنجشنبه گذشته تأسیس ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرد.
منبع: سانا