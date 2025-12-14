باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- سعید عیسی پور، مدیر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: این عملیات در ۳۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی ۴ منطقه بالانج، نقده، میاندوآب و مهاباد به مدت ۳ سال با حمایت‌های مالی ژاپن و استانداری آذربایجان غربی انجام می‌شود که با اجرای آن میزان آب مصرفی کشاورزی ۴۰تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی با اعلام اینکه، پس از اقدامات فائو در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ در خصوص اجرای این طرح در منطقه باراندوز، این عملیات بصورت پایلوت از سال گذشته توسط دانشگاه ارومیه با اختصاص ۳میلیاردتومان اعتبار از سوی استانداری در نازلوی ارومیه و ۴میلیارد تومان در مهاباد انجام شده است؛ و به دنبال نتایج مثبت و بازدهی خوب، اجرای این عملیات باهمکاری فائو، ستاد احیاء دریاچه و دانشگاه ارومیه در ۴ منطقه ذکرشده استان برنامه ریزی شد.

مهندس عیسی پور همچنین گفت: در حال حاضر تصمیم داریم در صورت تخصیص اعتبار به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان، این عملیات را در ۱۰۰۰ هکتار دیگر از شبکه آبیاری مهاباد نیز اجرا کنیم.

مدیر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه یاد آور شد: افزایش وسعت اراضی کشاورزی استان از ۳۰۰ هزار هکتار در دهه ۷۰ به حدود ۸۰۰ هزار هکتار در حال حاضر، تغییر کاربری اراضی ملی و مرتعی به زمین‌های آبی، و تغییر نوع محصولات از کم آب بر به پرمصرف (چون سیب، چغندر و شلیل) از مهمترین عوامل انسانی خشک شدن دریاچه است، که نیاز به مدیریت صحیح مصرف آب در این بخش را پر اهمیت‌تر می‌کند.

دکتر بشارت مدیر گروه پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه نیز دراین خصوص به خبرنگار ما گفت: عملیات اجرای سیستم‌های جدید آبیاری اراضی کشاورزی، سال گذشته توسط دانشگاه ارومیه بومی سازی و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باحمایت مالی استانداری آذربایجان غربی در مناطق نازلو و مهاباد اجرا شد که بدنبال نتایج مثبتی که داشت، اجرای آن بر اساس تفاهمنامه منعقد شده در چهار منطقه، بالانج، نقده، مهاباد و میاندوآب با همکاری فائو و ستاد احیاء دریاچه و دانشگاه ارومیه در دستور کار قرار گرفت، که بر اساس برنامه ریزی‌ها در شروع، اجرای آن در ۴۰هکتار از منطقه بالانج ارومیه، طی دوماه آینده، صورت می‌گیرد.

وی یاد آور شد: مناطقی که این عملیات در آنها اجرا می‌شود، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای انتخاب شده‌اند که مصرف بالای آب در بخش کشاورزی ۱۰ نقطه بحرانی در حوزه دریاچه ارومیه را نشان داده‌اند.

مدیر گروه پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه افزود: عملیات مذکور در ۳ بخش، ۱) تعیین برنامه ۲) برپایی کارگاه آموزشی در خصوص هرس، سم و کود، نحوه آبیاری، خاک، پهبادها، روش‌های جدید سم پاشی، با تدریس بهترین متخصص‌های استان برای کشاورزان و ۳) بکارگیری مدرن‌ترین سیستم‌های آبیاری در اراضی کشاورزی این مناطق طرح ریزی شده است.

دکتر بشارت تصریح کرد: سیستم‌های هوشمند و زیر سطحی که در این عملیات در اراضی کشاورزی، بکارگیری می‌شوند آخرین تکنولوژی آبیاری در دنیاست که برای نخستین بار در کشور در سطح شبکه‌های آبیاری انجام می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در تشریح نحوه کار سیستم‌های جدید آبیاری اراضی کشاورزی گفت: برای باغات گیلاس، سیب و انگور مناطق ذکر شده از این سیستم آبیاری استفاده می‌شود، که داری لوله‌های خاصی بدون گرفتگی بوده و زیر زمین، حدود ۴۰ سانت اطراف ریشه قرار می‌گیرند، مصرف را کم کرده و هدر رفت و تلفات آب از طریق تبخیر را به صفر می‌رسانند، همچنین یک سیستم هوشمند نیز در کنار آن قرار دارد که دارای سنسور‌های اندازه گیری رطوبت بوده و میزان آن را روی گوشی برای کشاورزان نشان می‌دهد و تعیین می‌کند که چه موقعی برای، آبیاری اقدام شود یا آبیاری باید قطع شود؛ و در مجموع باعث کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب می‌شود.

مدیر گروه پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: در این سیستم ریشه همیشه مرطوب است، کود دهی بصورت تخصصی انجام شده و رشد و کیفیت محصول بهتر می‌شود چنانچه در استرالیا و آمریکا و اروپا از این سیستم استفاده می‌شود، ما نیز بعنوان دانشگاه اعلام کردیم اگر استان می‌خواهد مشکلات آبی اش حل شود بهتر است این سیستم آبیاری به روز و هوشمند در اراضی کشاورزی بکارگیری شود.